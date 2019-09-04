習近平：對港澳台 原則問題寸步不讓

2019-09-04 23:33 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 陳言喬 ／北京報導



習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式上發表談話。 （新華社） 分享 facebook

近來大陸遭遇內有香港問題、外有中美貿易戰困擾下，中共總書記習近平日前勉勵中青年黨員幹部，要發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，要敢於出擊、敢戰能勝。其中，習近平通過五個「凡是」畫下重大底線，宣示在重大原則問題上堅決鬥爭、寸步不讓的決心意志。

二○一九年秋季學期中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班九月三日開班。習近平在開班式上的講話，通篇圍繞在「鬥爭」說法，他要年輕領導幹部經受嚴格的思想淬煉、政治歷練、實踐鍛鍊，主動投身到各種鬥爭中去，在大是大非面前敢於亮劍，在矛盾衝突和危機困難面前敢挺身而出、迎難而上。

他說，當今世界正處於百年未有之大變局，大陸面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，當前和今後一個時期，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都將面臨重大鬥爭，而且愈來愈複雜。黨員幹部要知道風險在哪裡，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣，該鬥爭的就要鬥爭。

習近平還提出五種風險挑戰，凡是危害中國共產黨領導和社會主義制度，凡是危害中國主權、安全、發展利益，凡是危害中國核心利益和重大原則，凡是危害中國人民根本利益，凡是危害實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興等各種風險挑戰，就須堅決鬥爭，且必須取得鬥爭勝利。

習近平說，鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭。「領導幹部要守土有責、守土盡責，召之即來、來之能戰、戰之必勝。要注重策略方法，講求鬥爭藝術。要抓主要矛盾，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動」。要團結一切可以團結的力量，調動一切積極因素，在鬥爭中爭取團結，在鬥爭中謀求合作，在鬥爭中爭取共贏。