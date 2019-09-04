不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

2019-09-04 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥今日下午宣布撤回「逃犯條例」。對此，香港眾志秘書長黃之鋒表示，撤回「逃犯條例」（送中條例）只是香港政府的緩兵之計，並不代表抗爭的勝利；在港人不能民主選出特首、決定自己的未來以前，抗議不會停止，香港抗爭的五大訴求也缺一不可。

黃之鋒與香港專上學生聯會前副秘書長岑敖暉、香港立法會議員朱凱迪等三人出席「香港反送中座談議題：香港怎麼了？台灣怎麼辦？」活動。黃之鋒表示，過去3個月香港的抗議行動，面對的是政府壓迫與警察暴力，僅撤回「逃犯條例」，是林鄭要避免抗爭持續擴大的方法，香港人民不會接受；在五大訴求達成之前，抗爭不會停歇。

朱凱迪則說，若沒有民主政府和民選的立法會，類似「逃犯條例」的惡法還會持續發生；對於林鄭只在五大訴求中，挑選了最容易的撤回條例來做，就希望抗爭會停歇，他直言「完全不可能」。

與會的立委林昶佐表示，80多天的抗爭中，香港人民付出了極大的代價，向世界展現了香港追求民主自由的決心；台灣會繼續與國際社會站在一起，支持香港人民，也深深感謝香港人民您們的勇氣，鼓舞著世界上許多受壓迫的人民。他說，反送中抗爭，香港人民提出的五大訴求，目前僅達成第一項「徹底撤回條例」，呼籲香港政府應回應人民完整的訴求。