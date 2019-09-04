香港監警會公布國際專家小組名單 主席本周由英國抵港

2019-09-04 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥今天拒絕成立獨立調查委員會，但承諾會加強香港監警會工作。香港監警會四日下午隨即公布國際專家小組的5名成員名單，協助監警會審視與香港近期大型公眾活動相關的警務工作和程序，提供國際經驗及意見。

據香港電台，監警會專家組主席是Denis O’Connor，他曾於2008年至2012年，擔任英女王警察監察局總督察，期間曾經歷多場激烈的大型公眾抗議活動，以及2011年英國8大城市發生的騷亂事件，曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同，其中包括處理英國20國集團峰會示威的報告。

香港監警會主席梁定邦說，7月底到英國考察時曾與Denis O’Connor進行深入交談，其後他一直就香港的大型公眾活動、警務守則和相關議題，提出連串富啟發性和深度的問題。他將於本周抵達香港，與專案組督導委員會及監警會委員會面，了解大型公眾活動最新發展，並將與警務處處長及前線警員會晤。