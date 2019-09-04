親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

《難民法》草案躺14年，台灣撐得了香港嗎？

香港監警會公布國際專家小組名單 主席本周由英國抵港

2019-09-04 19:05聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港特首林鄭月娥今天拒絕成立獨立調查委員會，但承諾會加強香港監警會工作。香港監警會四日下午隨即公布國際專家小組的5名成員名單，協助監警會審視與香港近期大型公眾活動相關的警務工作和程序，提供國際經驗及意見。

據香港電台，監警會專家組主席是Denis O’Connor，他曾於2008年至2012年，擔任英女王警察監察局總督察，期間曾經歷多場激烈的大型公眾抗議活動，以及2011年英國8大城市發生的騷亂事件，曾撰寫多份關於公共秩序警務的報告，並獲國際廣泛認同，其中包括處理英國20國集團峰會示威的報告。

香港監警會主席梁定邦說，7月底到英國考察時曾與Denis O’Connor進行深入交談，其後他一直就香港的大型公眾活動、警務守則和相關議題，提出連串富啟發性和深度的問題。他將於本周抵達香港，與專案組督導委員會及監警會委員會面，了解大型公眾活動最新發展，並將與警務處處長及前線警員會晤。

專家組其餘4名成員包括紐西蘭警察行為獨立調查局主席Colin Doherty、澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會總監 Michael F Adams、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott，以及加拿大公民監察執法協會前主席Gerry McNeilly等。

香港監警會主席梁定邦說，Denis O’Connor將於本周抵達香港。（香港01...
香港監警會主席梁定邦說，Denis O’Connor將於本周抵達香港。（香港01）
分享

香港特首英國警察
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

海基會台商中秋聯誼 今年首度改為閉門座談

2019-09-04 16:49

黃之鋒訪時代力量北市議會黨團 將見藍綠政壇人士

2019-09-04 11:36

黃之鋒籲台灣人上街聲援香港 蔡英文：支持但不介入

2019-09-04 11:35

港8月PMI跌至40.8 逾10年半低

2019-09-04 11:21

首家台灣律師所駐廈代表處 月中成立

2019-09-04 02:09

國台辦前發言人安峰山 轉任「新希望」集團品牌官

2019-09-04 00:07

貿戰釋善意？ 陸嚴打毒品走私美國

2019-09-04 00:07

中印峰會擬10月在印度瑪瑪拉普蘭鎮舉行

2019-09-03 23:15

習近平：台港澳和外交複雜　中共幹部要預判潛在風險

2019-09-03 23:06

面對各種風險 習近平：該鬥爭的就要鬥爭

2019-09-03 22:00

國台辦前發言人安峰山 轉任新希望集團首席品牌官

2019-09-03 21:23

聯邦快遞涉非法收寄管制刀具 陸當局調查中

2019-09-03 18:38

美媒：監控維吾爾人 北京設釣魚網站

2019-09-03 17:06

陸：為保衛藍天 除新建11座核電廠 還將繼續推動核電

2019-09-03 12:01

國台辦：綠色恐怖損害台灣青年利益

2019-09-03 12:01

香港眾志主席林朗彥被捕 遭控「參與未經批准集結」

2019-09-03 11:19

壹傳媒連年虧損 黎智英：反送中浪潮成轉機

2019-09-03 09:26

香港情勢關鍵階段 蔡總統：協助台商、在台港人

2019-09-03 00:24

來台港生被逮第三例 東吳大學生被控「暴動罪」

2019-09-02 22:32

大陸商務部：就美向中國徵稅向世貿提訴

2019-09-02 22:30

反送中影響？ 港澳人士申請來台居留今年增3成

2019-09-02 21:30

邁出一大步 中俄將共享衛星導航成果

2019-09-02 16:49

內蒙統戰部長王莉霞任呼和浩特書記 唯一主政省會女官員

2019-09-02 16:42

安排金正恩10月訪中國？王毅今赴平壤

2019-09-02 15:17

福建推廈金生活圈

2019-09-02 00:14

少數民族交流 閩台締「姐妹村」

2019-09-02 00:14

王岐山廣東調研 盯香港情勢？

2019-09-01 23:59

獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15

黃之鋒來台見卓榮泰 今晚演講反送中

2019-09-02 23:52
看更多

熱門文章

重大讓步！傳林鄭月娥下午宣布撤回「逃犯條例」

2019-09-04 14:53

林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

2019-09-04 13:59

香港特首林鄭月娥傳將正式撤回引渡法案 港股應聲大漲

2019-09-04 14:31

港媒：林鄭月娥宣布撤回修例 不成立調查委員會

2019-09-04 18:01

港府重大讓步！林鄭月娥宣布 撤回送中條例

2019-09-04 18:06

企業紛紛出走人去樓空 路透曝上海自貿區慘況

2019-09-03 21:17

人民日報批龍應台：只見雞蛋不見燃燒彈 挑唆陸港關係

2019-09-04 09:11

林鄭今傍晚宣布大事 港股急拉 重返26,000關卡

2019-09-04 14:43

外媒：林鄭若下台...這些人可能接班

2019-09-04 16:49

反送中衝突升級 一民眾在警方拘捕時頸椎重創緊急送院

2019-09-04 01:50

林鄭6點發電視公告 將宣布撤回修例

2019-09-04 17:14

「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

2019-09-04 18:25

反送中風暴效應？國泰航空主席史樂山宣布辭職

2019-09-04 17:03

林鄭：撤回修訂「逃犯條例」4點行動回應訴求

2019-09-04 18:08

高雄陸客怒嗆台灣人：發展二十年這麼差，還努力啥？

2019-09-04 19:41

港府撤回送中條例？黃之鋒：真普選前 港人不停止抗爭

2019-09-04 17:17

為何香港反送中抗爭暴力難平息？ 官方說是這原因

2019-09-03 21:20

港府人士告訴路透：林鄭將宣布撤回逃犯條例修訂草案

2019-09-04 16:34

誰灑的？金鐘集會民眾身沾螢光粉 「無聲無色 像被貼標籤」

2019-09-04 10:00

台灣聲援香港 蔡正元：請先承認台灣的司法地位

2019-09-04 10:57

習近平：台港澳和外交複雜　中共幹部要預判潛在風險

2019-09-03 23:06

同一個人？女DJ黑婚紗造型爆紅 婚後素顏照曝光了

2019-09-03 21:08

面對各種風險 習近平：該鬥爭的就要鬥爭

2019-09-03 22:00

黃之鋒訪台爭取支持 林奕華：別被民進黨騙了

2019-09-04 14:02

不接受僅撤回條例 黃之鋒：五大訴求達成前將繼續抗爭

2019-09-04 19:46

觀察站／港澳辦 想為軍隊入港平亂鋪墊適法性

2019-09-04 00:48

黃之鋒籲台灣人上街聲援香港 蔡英文：支持但不介入

2019-09-04 11:35

林鄭電視講話：宣布「撤回」修例 但不成立獨調會

2019-09-04 18:06

旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43

香港民陣：一碗水難救大火 運動將繼續

2019-09-04 18:41

從北京乘船下杭州不是夢 京杭大運河可望全線復航

2019-09-04 10:33

港媒報導：林鄭月娥回應示威者訴求 將撤回「逃犯條例」

2019-09-04 17:13

599歲圈粉百萬年輕妹子 「它」居然只靠一招！

2019-09-04 10:00

房市寒冬 大陸房企大裁員

2019-09-04 00:50

上海自貿區 爆企業出走

2019-09-04 00:50

大陸孩童越長越高 40年增加8公分

2019-09-04 13:01

林鄭月娥公布4項行動 作為社會對話起點

2019-09-04 18:11

國台辦前發言人安峰山 轉任新希望集團首席品牌官

2019-09-03 21:23

港媒：林鄭月娥下午見建制派 或撤回逃犯條例

2019-09-04 14:23

港澳辦：香港暴力已是恐怖行徑

2019-09-04 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top