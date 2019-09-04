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海基會台商中秋聯誼 今年首度改為閉門座談

2019-09-04 16:49聯合報 記者李仲維╱即時報導

今年中秋節海基會與大陸台商的聯誼活動將首度改為閉門座談的形式，海基會發言人蔡孟君今（4）日表示，考慮最近在整體大環境變動下，台商需要很多訊息及反餽，因此海基會決定將大型餐會改為閉門座談。

海基會過去每逢中秋節，都會舉辦大型餐會與台商聯誼，並邀請副總統出席與台商搏感情，今年首度改變舉辦形式。

蔡孟君表示，由於希望讓台商充分表達意見，也讓海基會及相關單位與台商進行完整的交流，今年的中秋聯誼活動的形式將改為閉門的小型座談，座談將以鼓勵台商回台投資為主軸。

她表示，海基會曾反映中小企業希望政府在鼓勵企業回台投資時，也把中小企業納入，經濟部目前也已接受並提供中小企業貸款，且提供利率優惠，因此海基會將藉中秋節與台商的座談，向中小企業台商進行說明。

蔡孟君指出，對於台商關切的境外資金匯回及課稅問題，這次也將由財政部向台商說明。此外，過去也有台商反映希望聽取東南亞國家投資環境的說明，因此這次也委請經濟部針對菲律賓、泰國、緬甸、印尼、越南等國家進行說明。

蔡政府2016年上台至今，截至目前僅有每年春節舉辦大型餐會與台商聯誼，端午節及今年中秋節都改為閉門座談。

對於將舉辦幾場座談？預計有多少台商參加的問題，蔡孟君說，目前還在聯繫規劃中，尚無法確認，但在形式上，與端午節舉辦的閉門座談是相當類似的。

蔡孟君說，海基會舉辦台商聯誼活動的初衷是希望服務台商，因此必須配合時空環境貼近台商的需求，幫忙台商解決問題，過去兩年端午節與台商的閉門座談，得到台商正面的反應，因此海基會考慮最近在整體大環境變動下，台商需要很多訊息及反餽，因此才決定將大型餐會改為閉門座談。

圖為2018年海基會在新竹舉辦大陸台商中秋聯誼活動。聯合報系資料照片
圖為2018年海基會在新竹舉辦大陸台商中秋聯誼活動。聯合報系資料照片
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台商海基會中秋節
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