海基會台商中秋聯誼 今年首度改為閉門座談

2019-09-04 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



今年中秋節，海基會與大陸台商的聯誼活動將首度改為閉門座談的形式，海基會發言人蔡孟君今（4）日表示，考慮最近在整體大環境變動下，台商需要很多訊息及反餽，因此海基會決定將大型餐會改為閉門座談。

海基會過去每逢中秋節，都會舉辦大型餐會與台商聯誼，並邀請副總統出席與台商搏感情，今年首度改變舉辦形式。

蔡孟君表示，由於希望讓台商充分表達意見，也讓海基會及相關單位與台商進行完整的交流，今年的中秋聯誼活動的形式將改為閉門的小型座談，座談將以鼓勵台商回台投資為主軸。

她表示，海基會曾反映中小企業希望政府在鼓勵企業回台投資時，也把中小企業納入，經濟部目前也已接受並提供中小企業貸款，且提供利率優惠，因此海基會將藉中秋節與台商的座談，向中小企業台商進行說明。

蔡孟君指出，對於台商關切的境外資金匯回及課稅問題，這次也將由財政部向台商說明。此外，過去也有台商反映希望聽取東南亞國家投資環境的說明，因此這次也委請經濟部針對菲律賓、泰國、緬甸、印尼、越南等國家進行說明。

蔡政府2016年上台至今，截至目前僅有每年春節舉辦大型餐會與台商聯誼，端午節及今年中秋節都改為閉門座談。

對於將舉辦幾場座談？預計有多少台商參加的問題，蔡孟君說，目前還在聯繫規劃中，尚無法確認，但在形式上，與端午節舉辦的閉門座談是相當類似的。