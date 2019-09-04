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黃之鋒訪時代力量北市議會黨團 將見藍綠政壇人士

2019-09-04 11:36聯合報 記者楊正海╱即時報導

香港反送中抗議持續進行，香港眾志秘書長黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉昨搭機訪台，今天上午拜會時代力量北市議黨團，黃之鋒說，此行除了與時代力量會面，也會跟民進黨、國民黨的政治人物做交流。

台北市長柯文哲昨晚接受《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪時，被問到柯文哲身為第三勢力、白色力量，若有機會，會想見黃？柯文哲說，聊一聊對他來說沒什麼問題，不會避諱。 柯文哲主張「兩岸一家親」，黃之鋒被問到否會和柯文哲見面，黃說，今天來北市議會是受邀請，柯文哲沒有特別邀，且他們的行程還有其他的安排。

黃之鋒也說，關鍵的是，不是跟誰見面，而是不同的總統參選人，對香港抗爭有什麼態度，過去6月時，覺得 抗議只會延續1至2個月，但現在研判，至少會延續到10月1日，不論市長，或有意參選總統者，對香港的態度 ， 比他見誰更加關鍵。

至於是否會和國民黨方面安排接觸？黃說，他會跟時代力量、民進黨國民黨的政治人物做交流。至於國民黨是誰，他說，還在安排，希望交流不只是特定一個黨派，希望支持香港民主，應該是跨越黨派 。

會不會和鴻海創辦人郭台銘、第三組總統候選人會見面，黃仍說，關鍵不是跟誰見面，像他和台北市議員黃郁芬 ，是太陽花時就認識，還有昨天見羅文嘉、林飛帆，也是他們沒有民進黨黨正副祕書長時就認識，他還曾去羅的書店演講。

台灣正逢大選，未來會幫朋友來站台？黃說，香港的政治人物，最關鍵的還是希望台灣跨黨派的人來支持他們

是不是不排斥來站台助選？但他說，沒有這個計畫，也沒有這個想法。

中共官媒駡昨批評黃之鋒是「新生代漢奸」，黃說，他中學生的時候就被駡漢奸，已經7年，不是新生代了 。

黃之鋒上午到北市議會，會面對象時代力量黨團議員林穎孟、黃郁芬、林亮君，以及松信立委參選人陳雨凡、雲林時代力量縣議員廖郁賢。黃之峰說，雙方會討論、分享香港這次的抗爭的情況，另外，10月1日世界各地在周未有支持香港的抗議活動，希望不同的朋友來支持香港爭取民主選舉。

香港反送中抗議持續進行，香港眾志秘書長黃之鋒(右四)與立法會議員朱凱迪(右三)、...
香港反送中抗議持續進行，香港眾志秘書長黃之鋒(右四)與立法會議員朱凱迪(右三)、學聯前副秘書長岑敖暉(左四)今天上午拜會時代力量北市議黨團。記者楊正海/攝影
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