中印峰會擬10月在印度瑪瑪拉普蘭鎮舉行

2019-09-03 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸國家主席習近平預計10月訪問印度，將在泰米爾納德邦觀光勝地瑪瑪拉普蘭鎮與印度總理莫迪舉行中印非正式領袖峰會。預料兩國領導人將討論中印邊境領土爭端、貿易逆差、美國等國際保護主義興起、克什米爾等問題。

據中央社和明報網，莫迪與習近平10月11日到13日將舉行中印非正式領袖高峰會，印度時報網站引述印度官員透露，安全小組已到好幾個具世界文化遺產的城鎮勘查，可能選定瑪瑪拉普蘭鎮（Mamallapuram）舉辦峰會，但迄今尚未做最後決定。

印度外交部高層官員幾天前與坦省政府曾在清奈舉行會議，討論峰會在瑪瑪拉普蘭鎮的可能性。一旦確認最終地點，印度亦將徵詢中國的意見。

瑪瑪拉普蘭鎮在西元7世紀、8世紀時是帕拉瓦（Pallava）王朝的繁榮貿易港口，仍留有神廟和建築遺蹟，於1984年被列為聯合國世界文化遺產。

莫迪與習近平去年四月在湖北武漢舉行首次中印非正式領袖峰會時，習近平曾陪同莫迪參觀當地的湖北省博物館，因此這次由印度主辦中印非正式領袖峰會，也希望找到擁有世界文化遺產的地點，讓習近平可以參觀讓印度自豪的世界文化遺產。