習近平：台港澳和外交複雜 中共幹部要預判潛在風險

2019-09-03 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家主席習近平3日在2019年秋季學期中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班儀式上強調，「台港澳工作越來越複雜」，要求中共領導幹部必須對潛在風險作出預判，發揚鬥爭精神。

據新華社，習近平指出，「當前和今後一個時期，中國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。」

習近平還稱，領導幹部要有見微知著能力，對潛在的風險有科學預判，知道風險在哪裏，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣。

在講話中，習近平強調「鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭」，也要注重策略方法，堅持有理有利有節，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動。