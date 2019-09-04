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首家台灣律師所駐廈代表處 月中成立

2019-09-04 02:09聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

台灣何志揚律師事務所駐廈門代表處，在福建自貿試驗區廈門片區管委會獲得執業許可，為該自貿片區設立的首個台灣律師事務所駐廈門代表處，也是福建自貿試驗區首家獲批設立的台灣地區律師事務所駐大陸代表機構。

據福建日報報導，何志揚律師事務所駐廈門代表處將於9月17日成立，這同時也是大陸眾多自貿區中，首家獲批設立的台灣地區律師事務所駐大陸代表機構。

據介紹，2018年12月，福建省政府將外商投資企業核准登記涉及「港澳台律師事務所駐內地或大陸代表機構及派駐代表許可」等省級行政許可事項，授權福建自貿試驗區實施。

廈門自貿片區管委會負責官員表示，以往辦理「台灣地區律師事務所駐福建省代表處執業許可」，必須由該市司法局初審後轉報省司法廳審批，但此次受理台灣何志揚律師事務所申請，市司法局先通過網上預審，指導申請人完善申請材料。片區管委會正式受理業務申請後，由市司法局就申請人是否符合申請條件提出審核意見，最後由管委會辦結業務、送達證照，切實簡化優化流程。

報導引述台灣何志揚律師事務所負責人表示，看好自貿試驗區內的司法服務前景和良好的營商環境，他們決定率先設立福建自貿試驗區首家台灣律師事務所駐廈門代表處，並將為台閩兩地企業提供更加便捷、更加多樣化的法律服務。

據了解，從2010年首位台籍律師在廈門執業開始，目前已有25位台籍律師在廈門實習、執業。

廈門福建自貿試驗區

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