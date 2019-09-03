面對各種風險 習近平：該鬥爭的就要鬥爭

2019-09-03 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



近來大陸遭遇內有香港問題、外有中美貿易戰下，中共總書記習近平今天勉勵中青年黨員幹部，要發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，要敢於出擊、敢戰能勝。

中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班今天上午在中央黨校開班。習近平在開班式上指出，建立中國共產黨、成立中華人民共和國、實行改革開放、推進新時代中國特色社會主義事業，都是在鬥爭中誕生、在鬥爭中發展、在鬥爭中壯大的。

他說，當今世界正處於百年未有之大變局，大陸面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，當前和今後一個時期，面臨的重大鬥爭，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和國防和軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨的建設等方面都有，而且越來越複雜。要知道風險在哪裡，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣，該鬥爭的就要鬥爭。

習近平強調，凡是危害中國共產黨領導，凡是危害中國主權、安全，凡是危害中國核心利益，凡是危害中國人民根本利益，凡是危害中國實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。

習近平說，鬥爭是一門藝術，要善於鬥爭。領導幹部要守土有責、守土盡責，召之即來、來之能戰、戰之必勝。

「要注重策略方法，講求鬥爭藝術。要抓主要矛盾，合理選擇鬥爭方式、把握鬥爭火候，在原則問題上寸步不讓，在策略問題上靈活機動。要團結一切可以團結的力量，調動一切積極因素，在鬥爭中爭取團結，在鬥爭中謀求合作，在鬥爭中爭取共贏」。