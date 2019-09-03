國台辦前發言人安峰山 轉任新希望集團首席品牌官

2019-09-03 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據大陸官媒人民政協報報導，大陸國台辦前新聞局副局長、發言人安峰山，日前已轉任大陸企業新希望集團首席品牌官兼集團黨委副書記。

安峰山一九七○年出生於河南許昌，一九八八年就讀於北京大學國際政治系，獲得法學碩士學位。他歷任國台辦新聞局新聞處長、新聞局副局長，作為國台辦新聞發言人首次亮相是在二○一五年十月廿八日。

針對安峰山此次履新職，報導引述大陸新聞和品牌傳播學者表示，安峰山加入新希望集團擔任首席品牌官，是一個高招，因為以安峰山的知名度，本身就代表一個高知名度品牌。

擔任國台辦發言人期間，安峰山多次引經據典，而非制式照本宣科，讓兩岸媒體印象深刻。

像是二○一七年九月的一場國台辦記者會，針對台灣高中課本文言文比重的議題，安峰山就接連引用多篇經典詩詞和古文。