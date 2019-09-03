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國台辦前發言人安峰山 轉任新希望集團首席品牌官

2019-09-03 21:23聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據大陸官媒人民政協報報導，大陸國台辦前新聞局副局長、發言人安峰山，日前已轉任大陸企業新希望集團首席品牌官兼集團黨委副書記。

安峰山一九七○年出生於河南許昌，一九八八年就讀於北京大學國際政治系，獲得法學碩士學位。他歷任國台辦新聞局新聞處長、新聞局副局長，作為國台辦新聞發言人首次亮相是在二○一五年十月廿八日。

針對安峰山此次履新職，報導引述大陸新聞和品牌傳播學者表示，安峰山加入新希望集團擔任首席品牌官，是一個高招，因為以安峰山的知名度，本身就代表一個高知名度品牌。

擔任國台辦發言人期間，安峰山多次引經據典，而非制式照本宣科，讓兩岸媒體印象深刻。

像是二○一七年九月的一場國台辦記者會，針對台灣高中課本文言文比重的議題，安峰山就接連引用多篇經典詩詞和古文。

安峰山當時說：「記得從小的時候，我們的父母和老師都教育我們要熟讀唐詩三百首，因為腹有詩書氣自華。我們為什麼要學古文？就像網上有一段文字講的，當我們看到眼前的美景，我們可以感嘆：落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。而不是只會說：哇，真美。當我們要表達個人的志向時，可以說：先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。而不是滿腦子只知道升官發財。當我們遇到感情的糾葛時，可以感嘆：人生若只如初見，何事秋風悲畫扇。等閒變卻故人心，卻道故人心易變。而不是只會說：藍瘦香菇。」

大陸國台辦前新聞局副局長、發言人安峰山。圖／取自搜狐網
大陸國台辦前新聞局副局長、發言人安峰山。圖／取自搜狐網
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安峰山國台辦品牌

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