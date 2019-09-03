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聯邦快遞涉非法收寄管制刀具 陸當局調查中

2019-09-03 18:38聯合報 記者張運祥╱即時報導

新華社報導，近期，聯邦快遞（中國）有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，涉案物品已被大陸有關部門暫扣，相關調查正在進行之中。 

聯邦快遞送貨車。路透社
聯邦快遞送貨車。路透社
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