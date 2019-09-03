在建核電機組全球最多 中共發表首部核安全白皮書

2019-09-03 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據央視新聞，中共國務院新聞辦3日發表「中國的核安全」白皮書。這是中國大陸發表的首部核安全白皮書。中國大陸目前是全世界在建核電廠最多的國家，未曾發生重大安全事故。

生態環境部副部長劉華在記者會上表示，中國的核安全標準與國際標準完全同步，中國始終把核安全作為國家安全的重要責任，在確保安全的前提下發展核能和核技術。

白皮書說，原子的發現和核能的開發利用，給人類發展帶來了新的動力，極大增強了人類認識世界和改造世界的能力。同時，核能發展也伴生着安全風險和挑戰。人類要更好利用核能、實現更大發展，必須應對好各種核安全挑戰，維護好核安全。

白皮書指出，中共建政初期，面對國家建設和發展的需要，中國政府作出了開發利用核能的重大決定，中國核事業正式起步。近70年來，中國核事業從無到有、持續發展，形成了完備的核工業體系，為保障能源安全、保護生態環境、提高人民生活水平、促進經濟高質量發展作出了重要貢獻。中國始終把保障核安全作為重要的國家責任，融入核能開發利用全過程，始終以安全為前提發展核事業，按照最嚴格標準實施監督管理，始終積極適應核事業發展的新要求，不斷推動核安全與時俱進、創新發展，保持了良好的安全記錄，走出一條中國特色核安全之路。

白皮書說，中共十八大以來，中國的核安全事業進入安全高效發展的新時期。在核安全觀引領下，中國逐步構建起法律規範、行政監管、行業自律、技術保障、人才支撐、文化引領、社會參與、國際合作等為主體的核安全治理體系，核安全防線更加牢固。

白皮書強調，作為構建公平、合作、共贏的國際核安全體系的重要倡導者、推動者和參與者，中國在做好自身核安全的同時，認真履行核安全國際義務，大力推動核安全雙多邊合作，積極促進核能和平利用造福全人類，為全球核安全治理貢獻了中國智慧、中國力量。