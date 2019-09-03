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港澳辦：止暴制亂恢復秩序已成香港最大共識

2019-09-03 15:39聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共港澳辦新聞發言人楊光及徐露穎，三日下午3時舉行記者會，楊光指稱，止暴制亂、恢復秩序已成香港最大共識。楊光建議，希望市民將和平遊行集會與暴力區分開來。

據星島網，楊光說，目前，香港局勢正出現一些積極的變化。止暴治亂、恢復秩序已經成為香港社會最廣泛的共識和最強烈的呼籲。

楊光指出，香港局勢依然複雜嚴峻，暴力行為沒有完全的遏制，少數暴徒變本加厲喪失理智瘋狂行爲，進行令人髮指罪行，把警察當成攻擊目標，使用汽油彈等攻擊警員。

楊光指，少數暴徒所作作爲遠遠超出正常合法遊行示威，在任何地區都構成暴力犯罪，是不折不扣的暴徒。反對修訂條例的行動已經變質，目的就是，奪取特區的管治權，把香港變成獨立或者半獨立的實體，以高度自治、港人知港之名，最終使一國兩制名存實亡。目前已經到了維護一國兩制底綫，維護香港繁榮穩定的重要關頭。

楊光稱，暴力橫行、法治不彰就是香港最大的危險。反暴力、護法治、保安寧就是香港最大的民意。止暴制亂、恢復秩序就是香港最大的公約數，特區政府包括行政、立法、司法機構，以及社會各界都要切實把止暴制亂、恢復秩序作為香港當前壓倒一切的最重要、最緊迫的任務。所有掌握公權力的機構都應當快速、果斷地行動起來。法治之繩不可鬆，法治之網不可漏，法治之劍不可鈍。

楊光指，參與和平遊行集會活動，與那些肆無忌憚挑戰一國兩制底線、衝擊中央駐港機構、汙損和侮辱五星旗和「國徽」、暴力襲擊警察和無辜市民、嚴重損壞公私財物、危及公共安全的犯罪行為，在性質上是截然不同的。對於後者，必須且只能依法嚴厲打擊，沒有寬容的餘地。面對違法犯罪，執法就是正義，護法就是公義。

他呼籲，所有愛護香港的人應堅定立場，在止暴治亂問題上沒有中間地帶，容不得徘徊、猶豫和動搖。

這是自從反《逃犯條例》修訂風波以來，港澳辦發言人第4次會見傳媒。

香港示威遊行不斷，中共港澳辦發言人楊光稱，止暴制亂、恢復秩序已成香港最大共識。（...
香港示威遊行不斷，中共港澳辦發言人楊光稱，止暴制亂、恢復秩序已成香港最大共識。（星島網）
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