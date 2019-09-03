人民幣貶值近尾聲？ 外資8月買超大陸債券3,200億元

2019-09-03 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



儘管人民幣兌美元在岸即期匯價8月重貶3.63%，創1994年匯率並軌以來最大單月跌幅，卻未因此嚇跑外資。據大陸全國銀行間同業拆借中心最新公布的統計，8月境外機構投資者淨買入大陸債券達人民幣699億元（約新台幣3,215億元）。另，截至9月2日，進入陸股的「北上資金」淨流入亦達人民幣1,269億元（約新台幣5,837億元）。

中國證券報引述分析人士看法指出，這反映當前市場不存在強烈的人民幣貶值預期，且中國債券利差優勢仍十分明顯。預估匯率風險釋放後，外資買入的意願將更強。

2日在岸市場人民幣兌美元即期匯價收盤大跌264個基點，創逾11年半新低。官方發布的人民幣兌美元匯率中間價3日報7.0884，較前一交易日下跌1個基點，為連續第六個交易日下跌，並刷新2008年3月13日以來新低。

周二早盤，人民幣兌美元即期匯價續跌近130個基點，並貶破7.18元關口，再創逾11年半新低。

不過，大陸全國銀行間同業拆借中心交易中心公布，截至8月底，共有2,114家境外機構投資者進入大陸銀行間債券市場，較去年底增加214家。當月，境外機構投資者共達成交易人民幣6,241億元，交易量較前一個月增長43%，較去年同期增長63%。

其中，買入債券人民幣3,470億元，賣出2,771億元，淨買入699億元。

中國證券報指出，8月，人民幣匯率出現了近年來較罕見的波動。無論是人民幣市場匯率還是中間價，均出現較大幅度貶值。報導稱，當人民幣匯率出現較大幅度貶值後，外資會否撤離人民幣資產的問題一直備受關注。

平安證券在一份報告中指出，境外機構和個人持有的人民幣金融資產規模與人民幣匯率表存在一定的負相關關係。歷史上，人民幣貶值預期較濃時，境外機構的中國債券持倉確實出現過增長放緩甚至下滑的情況。

但報告強調，匯率因素影響外資投資乃至資本流動的關鍵在於「貶值預期」，而非「貶值」。若人民幣匯率貶值預期較濃，潛在匯兌損失可能侵蝕債券持有收益，境外投資者就傾向於減少人民幣債券持倉，或等貶值風險釋放後再買入。

因此，人民幣貶值預期較濃時，外資投資中國債券的力度可能減弱。此一現象在外資投資A股時也同樣存在。

中國證券報稱，當前無論是遠期匯率還是在岸和離岸匯率價差，均顯示市場上人民幣貶值預期並不強。對於外資來說，可能更加希望看到人民幣貶值再買入，此時人民幣資產比以往更便宜，且貶值風險更小。這很大程度解釋了8月境外機構繼續增持中國債券的現象。

文章指出，當前人民幣資產對外資仍具有極強的吸引力。以債券為例，2018年第3季以來，全球債市收益率持續走低。據統計，目前全球負利率債券規模超過16兆美元，再創新高。

與此同時，8月，美國國債收益率也加速下跌，10年期美國國債收益率距2016年低點只差10餘個基點。但中國10年期國債收益率仍比2016年低點高出40個基點以上。當前中美10年期國債利差超過150個基點，處於歷史高位。