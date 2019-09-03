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對美釋善意 陸宣布展開嚴打「吩坦尼」類物質犯罪行動

2019-09-03 14:05聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國家禁毒委員會辦公室（簡稱「國家禁毒辦」）3日宣布，為嚴防芬太尼類物質走私出境，將會同公安部、海關總署、國家郵政局，開展為期三個半月的打擊「吩坦尼」（Fentanyl，大陸稱「芬太尼」）類物質犯罪專項行動。國家禁毒辦並強調，「中國不是美國芬太尼類物質的主要來源」。

芬太尼屬合成的類鴉片藥物，其止痛效力比嗎啡高50至100倍，常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。但因其具有和管制毒品相似或更強的興奮、致幻等效果，濫用會導致患者上癮。

2017年，美國因吸毒和藥物濫用致死達7.2萬人，其中，因濫用芬太尼類物質死亡者達2.9萬人，增長45%。法國國際廣播電台（RFI）指出，芬太尼毒性比海洛因還高，但比海洛因便宜且容易運輸，因而成為新一代「毒品之王」。美國的芬太尼95%以上來自中國，通常以郵政快遞或從墨西哥邊境進入美國。

芬太尼也因而成為近年來美中關係緊張的原因之一。美國總統川普就曾多次指責中國未採取足夠措施制止這類藥物進入美國，並以此作為他與北京貿易戰升級的原因之一。美國聯邦調查局（FBI）日前宣布，查獲來自中國大陸的30公斤芬太尼，其數量足以毒死1,400萬美國人。

針對美方指控，據央視新聞報導，大陸國家禁毒辦3日在北京舉行記者會，向外國駐華執法及警務聯絡官及新聞界通報中國芬太尼類物質管控工作情況。通報稱，自5月1日起對芬太尼類物質整類列管以來，中方尚未發現一起製販走私芬太尼類物質犯罪案件。

大陸國家禁毒並宣布，為嚴防芬太尼類物質走私出境，已於2日會同公安部、海關總署、國家郵政局召開視訊會議，將部署在12個省市開展為期三個半月的打擊芬太尼類物質犯罪專項行動。

大陸國家禁毒委副主任公安部反恐專員劉躍進表示，大陸國家郵政局也已頒布「智能快件箱寄遞服務管理辦法」，推動寄遞企業配備安檢機1.5萬餘台，並督促寄遞企業嚴格落實「實名收寄、收寄驗視、過機安檢」三項制度。海關總署也將加大對重點口岸出口貨物的查緝力度，著重查驗出口重點國家的貨物。

劉躍進並指出，根據美國提供的數據，2018年10月至2019年3月，美國海關和邊境保護局共查獲芬太尼類物質走私案件229起，繳獲芬太尼類物質536.8公斤。其中來自中國的案件僅17起，繳獲5.87公斤，分別只占總數的7.4%和1.1%。

他強調，美方僅憑查獲的有限郵包就宣稱其芬太尼類物質主要來自中國是沒有依據的，與實際情況嚴重不符。

大陸需將開展為期三個半月的打擊芬太尼類物質犯罪專項行動，並大動作召開記者會做出前述說明，被認為是在向美方釋出善意，希望營造有利於雙邊談判的氛圍。

在2日例行記者會中被問及，中美雙方9月1日起相互加徵新的關稅，會否影響雙方原計畫9月初在華盛頓進行的新一輪經貿磋商時，大陸外交部發言人耿爽稱，當前最重要的是為中美雙方繼續磋商創造必要條件。

大陸國家禁毒辦３日召開記者會宣布，將開展為期三個半月打擊芬太尼類物質犯罪專項行動...
大陸國家禁毒辦３日召開記者會宣布，將開展為期三個半月打擊芬太尼類物質犯罪專項行動。（美聯社）
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