紐時觀察／港人中國情如何從好奇轉變為冷淡輕蔑？

2019-09-03 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報駐莫斯科特派員希金斯（Andrew Higgins）3日在該刊撰文指出，近40年前他曾在香港學中文，當時港人對中國大陸充滿好奇，自覺在經濟、智識及情感上，都與中國有著密不可分的關係，但本月他在睽違多年後重返香港，發現如今港人對中國的感受已是冷淡或輕蔑。

希金斯說，香港政治菁英越來越受惠於中共，企業領袖也與中國糾結日深，普通民眾卻不那麼熱中，與中國拉開了距離。

這篇文章訪問了香港《七十年代》、《九十年代》雜誌創辦人李怡，李怡說，特別是香港年輕人，對中國不感興趣，「他們不在乎 」，如今中國這個話題激不起熱烈討論，只有冷淡或輕蔑。

李怡的雜誌已停刊，銅鑼灣書店也已消失，這是中共成功防止香港成為「顛覆基地」的縮影；但北京在限制港人公開討論中國的同時，也推動了一件可能更威脅其統治香港的現象：讓民眾對中國不感興趣，或退避三舍。

曾擔任新聞記者、現從事顧問工作的廖建明說，香港年輕人現在不想跟中國有任何關係，「他們對推翻中國的興趣，不會比推翻辛巴威還高。」

希金斯認為，這對香港來說，是個戲劇化轉變。在1997香港回歸時，許多港人不太擔心中國會如何改變香港，而是真心認為，當時的大問題是：小小的香港將如何改變中國。現在再也沒有人這樣想了。相反地，港人對中國的走向感到絕望。

《開放雜誌》總編輯金鐘表示，儘管中國在經濟上極為成功，港人對中國的期待和希望，已變成激烈抗拒。目前住在紐約的金鐘說，數十年來香港反對中國「一黨之治」，現在中國成了「一人之治」，「香港人對中國完全失去信心。」「大家都覺得失望。幹麼在乎中國？有什麼意義？」

希金斯指出，香港與中國仍有許多瓜葛，特別是在經濟上，越來越仰賴與中國的貿易和資金，且香港報刊上每天都有商人為了維護他們在中國的投資，盲目宣稱「愛中國」；但就人心而言，特別是年輕人，那種連結早已枯萎。其結果就是希金斯上周看到的一個反送中示威者，他背上掛著手寫標語：香港不是中國。