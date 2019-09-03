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陸：為保衛藍天 除新建11座核電廠 還將繼續推動核電

2019-09-03 12:01聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸今天上午發表「中國的核安全」白皮書。白皮書稱，截至今年六月，大陸共有47台運行核電機組，11台在建核電機組。大陸生態環境部副部長劉華強調，核電是清潔能源，大陸繼續推動建設核電是為了保衛藍天。

大陸國務院新聞辦舉行「中國的核安全」白皮書發布會，劉華在答詢媒體時表示，儘管在日本福島核事故後，有些國家有去核趨勢，但主要核大國、包括聯合國的五個常任理事國都仍堅定繼續發展核能。對中國來說，過去以煤炭為主要能源的來源，現在為了保衛藍天，勢必要選擇清潔能源，調整能源結構，所以核能源是重要選項。再從全球氣候變化來看，為了減少二氧化碳排放，核能的零排放也是因素之一。

大陸已運轉或在建、新立項的核電廠有多處在福建、廣東沿海一帶。

劉華說，中國吸取日本福島教訓，對新建的核電場選址全面評估，不會出現像日本地震海嘯極端自然災害事故，同時對現有的核電場從供電、供水、應急保障都已全面提升。

最後在中國的核廢燃料處理能力來說，中國目前已有兩座中低放射性廢物處置場，未來會再於核電廠附近陸續建造五座，至於選址需要與周邊民眾充分溝通。

劉華表示，這類廢物處理場是以化學工藝的方式從廢物中提取仍可利用的鈾再重新利用，目前正與法國進行商業合作的談判中。

至於高放射性廢物處置的部分，大陸目前正進行貯存於地下的相關研究工作，未來將貯放在遠離人類安全地區。

「中國的核安全」白皮書全文共一萬一千字，是大陸首部綜合性核安全白皮書。內容有六大項，包括：樹立理性協調並進的核安全觀，構建核安全政策法規體係，實施科學有效安全監管，保持高水平安全，營造共建共享的核安全氛圍，打造核安全命運共同體等。

白皮書稱，截至今年六月，大陸共有47台運行核電機組，19座在役民用研究堆和臨界裝置、18座用核燃料循環設施、2座低中水平放射性廢物處置場保持良好安全紀錄，11台在建核電機組。未發生過國際核與放射事件分級表二級以上的事件或事故，核電運行安全指標80%以上指標優於世界中值水平，70%指標達到世界先進值。

此外，14.2萬枚在用放射源、18.1台（套）射線裝置安全水平持續持升，輻射事故年發生率由上世紀九十年代每萬枚6.2起降至1.0起以下，達到歷史最低水平。2000年、2004年、2010年和2016年，國際原子能機構對中國展開四次核與輻射安全監管綜合評估，充分肯定中國核安全監管的工作。

大陸生態環境部副部長劉華回答媒體提問。特派記者陳言喬／攝影
大陸生態環境部副部長劉華回答媒體提問。特派記者陳言喬／攝影
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