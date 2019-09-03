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香港眾志主席林朗彥被捕 遭控「參與未經批准集結」

2019-09-03 11:19聯合報 記者李仲維╱即時報導

香港眾志主席林朗彥今（3）日在香港國際機場入境時被海關帶走，警方將以「煽惑參與未經批准集結 」及「參與未經批准集結」將其拘捕。

綜合港媒報導，反修訂《逃犯條例》風波越演越烈，香港警方繼續拘捕行動。7月27日「光復元朗」遊行未獲警方批准，遊行的第二申請人巫堃泰今早也被警方拘捕。

「光復元朗」申請人鍾健平表示，今早約七時半，巫堃泰被警方拘捕，指他涉嫌在7月27日於元朗區發生的「非法集結」一事有關，現正被扣留調查。他稱，巫堃泰是在家中被捕，警方並對其住家進行搜查，相信巫堃泰稍後會被帶到大埔警署調查。

香港眾志主席林朗彥。取自星島日報網站
香港眾志主席林朗彥。取自星島日報網站
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