香港眾志主席林朗彥被捕 遭控「參與未經批准集結」

2019-09-03 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港眾志主席林朗彥今（3）日在香港國際機場入境時被海關帶走，警方將以「煽惑參與未經批准集結 」及「參與未經批准集結」將其拘捕。

綜合港媒報導，反修訂《逃犯條例》風波越演越烈，香港警方繼續拘捕行動。7月27日「光復元朗」遊行未獲警方批准，遊行的第二申請人巫堃泰今早也被警方拘捕。