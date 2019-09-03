壹傳媒連年虧損 黎智英：反送中浪潮成轉機

2019-09-03 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



香港媒體大亨、壹傳媒創辦人黎智英近期接受彭博商業周刊專訪時說，蘋果日報受打壓虧損多年，最近的香港大規模示威活動恰好是個轉機，幫他推動媒體轉型計畫，截至8月中已有逾百萬付費訂戶。

壹傳媒在香港和台灣出版蘋果日報和壹周刊，多年來持續虧損的原因，不僅是因為全球媒體寒冬，還有中國官員下令杯葛廣告生意。

壹傳媒早已計畫對讀者收取網上閱覽費用，但這項變動恰逢反送中浪潮，截至8月中，已有超過100萬人支付3港元（約台幣12元）登記訂閱，而9月2日起將正式開始收月費50.4港元（約台幣204元）。

71歲的黎智英表示，「我們是自由民主理念的燈塔」。自1997年香港回歸中國以來，他的出版物就毫不諱言地批判中國。8月18日，香港蘋果日報頭版的大標寫著「今日維多利亞公園見」，當天遊行估計有170萬人參加。

自6月抗議者開始走上街頭以來，蘋果日報積極派出記者帶著相機到警民衝突的前線，在網上直播催淚彈戰、晚會及和平示威的畫面。根據公司數據，每逢示威日的網站單頁點閱率都翻倍，平均達8000萬人次，因為連倫敦、紐約、雪梨和溫哥華的華人社群都有人登錄，一睹香港正在發生的事。

早期訂閱讀者相當踴躍，讓壹傳媒有望能繼續生存。公司表示，超過600萬人登記訂閱後，6月股價在兩周內上漲132%。自6月初示威開始以來，壹傳媒股價上漲59%，而恆生指數則下跌4%。