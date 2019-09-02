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來台港生被逮第三例 東吳大學生被控「暴動罪」

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來台港生被逮第三例 東吳大學生被控「暴動罪」

2019-09-02 22:32聯合報 記者章凱閎╱即時報導

香港政府近日大舉搜捕反送中人士，來台就學的港生也接連發生被逮捕案例。繼東華大學、台藝大之後，今晚再傳出第3名來台就讀東吳大學的港生遭捕。

東吳大學學生會今晚在臉書表示，校內一名德文系黎姓港生已被押，呼籲東吳學生站出來，力挺同學爭民主。

以下是東吳學生會臉書聲明全文：

繼東華、台藝大後，東吳有第三位港生被捕。

根據香港電台報導，一名香港留學台灣的學生於上周四「圍堵深水埗警署」的行動中被捕，並被控「暴動罪」。今早被押至九龍城裁判法院應訊。經確認是就讀本校德文系的黎姓港生，目前被下令不可離港、交出旅行證件。

學生會權益部已於獲悉消息的第一時間通知本校秘書室，期盼校方與系所能多加關切，適時給予各項協助，堅定捍衛學生安全與受教權，並時刻掌握最新資訊。本會將全力聲援黎姓同學，也期盼所有同學能一同關注事件的發展，等待同學平安歸來。

從香港反送中運動開始至今，香港人為了追求民主社會中被視為理所當然的「自由」，因此而付出了高昂的代價。香港人以生命與血淚在街頭陳抗、遊行，抵抗著中共對於香港自由、民主、法治的種種侵奪。

然而，隨著反送中運動所導致的衝突不斷加劇，香港政府與北京當局對於香港人民的回應與手段也日漸強硬。八月三十一日當晚，香港速龍小隊甚至進入地鐵站、車廂內，以「無差別攻擊」的手段，毆打手無寸鐵的市民。

當今台灣的自由與民主得來不易，是許多前輩犧牲、奮鬥而來。我們應當重視並且珍惜。自由與民主是普世價值，值得我們奮起追尋，也希望教育部及陸委會等相關單位，能積極協助受校方與學生，保障同學的學籍與安全。

自六月的「＃我在東吳我反送中」的聲援活動開始，本會便持續關注著香港反送中動態，並堅定支持香港人民追求自由民主的權利。學生會也在這裡誠摯邀請所有東吳大學的同學、師長、行政同仁，一起關注香港、撐香港，直到每一個同學、每一位香港人都平安歸來的那天。

圖取自東吳大學學生會臉書
圖取自東吳大學學生會臉書
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香港反送中東吳大學

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