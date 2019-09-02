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大陸商務部：就美向中國徵稅向世貿提訴

2019-09-02 22:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國1日起對中國3000億美元輸美產品中，第一批加徵15%關稅措施正式實施，大陸商務部新聞發言人2日表示，就此在世貿組織(WTO)爭端解決機制下提出訴訟。

香港信報經濟網，大陸商務部發言人高峰指出，美方的徵稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對。

同時又稱，中方將根據世貿組織的相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衞多邊貿易體系和國際貿易秩序。

大陸商務部表示，就美向中國徵稅向世貿提訴。(香港信報經濟網)
大陸商務部表示，就美向中國徵稅向世貿提訴。(香港信報經濟網)
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