大陸商務部：就美向中國徵稅向世貿提訴

2019-09-02 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國1日起對中國3000億美元輸美產品中，第一批加徵15%關稅措施正式實施，大陸商務部新聞發言人2日表示，就此在世貿組織(WTO)爭端解決機制下提出訴訟。

據香港信報經濟網，大陸商務部發言人高峰指出，美方的徵稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對。