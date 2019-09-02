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示威者坐滿添馬公園罷工集會 促港府13日前回應訴求

2019-09-02 16:57聯合報 記者林宸誼╱即時報導

香港反送中風波持續兩個多月，職工盟與航空、醫護及金融業等21個行業，發動從2日起連續兩日的罷工、罷市、罷課，2日中午於金鐘添馬公園舉行集會。

大會並宣布，將9月13日定為港府回應5大訴求的死線，若港府不回應，會考慮將行動升級，包括延長罷工、罷市和罷課的行動。

星島日報報導，集會下午3時許正式開始，出席人士坐滿接近整個添馬公園。從事資訊業的黃先生表示，2日向公司請假罷工，希望聲援罷課的大專及中學生，因自己在2014年雨傘運動時，也曾組織罷課，明白他們需要各方支援。

他認為，目前最基本問題是港府沒有實現當初承諾，實行真雙普選，若政府實行真雙普選，相信其他問題自然迎刃而解。

對於示威者近日激進的抗爭行為，例如破壞港鐵站等，他表示不能說支持但理解示威者的行為，「當其他抗爭手段失效時，示威者變得絕望，會找其他出路。」

現年20多歲、任職建築業的何小姐同樣向公司請假罷工。她批評，政府只懂放大示威者的破壞，卻忽略警方濫用武力、 濫捕、罔顧市民人命安全、侵害市民權利等等更嚴重的問題，也忽略示威者作出破壞的原因。

她坦言對香港前景感到心灰意冷，希望未來可以移民，但目前仍會盡自己能力抗爭。

參加者坐滿添馬公園草地。圖／星島日報
參加者坐滿添馬公園草地。圖／星島日報
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