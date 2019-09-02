邁出一大步 中俄將共享衛星導航成果

2019-09-02 16:49 世界日報 中國新聞組／北京2日電



中國與俄羅斯衛星導航合作邁出一大步。中國衛星導航系統管理辦公室8月31日晚間發布消息稱，中俄重大戰略合作項目委員會通過兩國「和平使用北斗和格洛納斯（GLONASS）全球衛星導航系統的合作協定」，為兩國衛星導航領域合作提供法律和組織保障，會議現場並發布了中俄衛星導航系統全球信號多模多頻射頻晶片。

科技日報報導，會議於8月30日在俄羅斯喀山舉行。會議審議了兼容與互操作、增強系統與建站、監測評估、聯合應用四個工作組的工作報告。對聯合建站、跨境運輸、精準農業等合作項目進行深入研討交流，取得多項關鍵進展。會議就《北斗和格洛納斯全球衛星導航系統時間互操作合作協議》文本協商一致，中俄衛星導航監測站站址完成勘察證明，簽署了勘察證明，審議通過了精準農業項目可行性研究報告，現場發布了中俄衛星導航系統全球信號多模多頻射頻芯片，並就跨境運輸、監測評估領域等後續合作進行深入探討，共同開展芯片聯合研發等應用合作項目商業前景分析。

兩國後續將就兩系統發展計畫、項目實施等進行密切溝通，積極拓展和豐富新的合作領域，醞釀新的合作項目，推動中國北斗衛星導航系統與俄羅斯格洛納斯系統實現成果共享、合作共贏。