安排金正恩10月訪中國？王毅今赴平壤

2019-09-02 15:17 世界日報 編譯中心／綜合2日電



中國國務委員兼外交部長王毅2日將赴平壤，開始對北韓進行為期三天的訪問。 新華社資料照片 分享 facebook

中國國務委員兼外交部長王毅2日將赴平壤，開始對北韓進行為期三天的訪問。此行中，王毅將會見北韓外務相李容浩。據觀測，雙方可能就北韓國務委員會委員長金正恩10月訪中事宜進行討論。另有觀測認為，訪朝期間王毅還會接受金正恩接見。

有分析認為，在朝美核談陷入僵局的情況下，李容浩缺席聯大會議預示他與美國國務卿蓬佩奧之間的高級別會談已告吹。鑑於北韓正致力於與中俄建立更加緊密的關係，金正恩將通過訪中為朝美談判尋求突破口。在此情況下，金正恩第五次訪華之旅能否成行備受各方關注。

據北京消息人士透露，金正恩很可能在中國舉行10月1日大閱兵或中朝建交紀念日的10月6日前後訪中。金正恩在去年3月至今年1月之間四度訪中，與中國國家主席習近平舉行會談，習近平也在今年6月對北韓進行國事訪問。

中國外交部8月30日表示，應北韓外務相李容浩邀請，王毅將於9月2日至4日訪問北韓。今年是中朝建交70週年，此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要後續行動。朝中社也於8月31日報導，應外務相李容浩的邀請，中國外交部長王毅將對北韓進行訪問。

北韓通過修憲 分析：金正恩地位逼近金日成

此外，北韓國營媒體稍早表示，北韓最高人民會議批准修憲，鞏固領導人金正恩身為國家元首的地位。北韓7月公布的新憲法，正式稱呼金正恩為國家元首和軍隊最高統帥，分析家表示，這可能是為了和美國簽下和平條約預作準備。

北韓長期以來呼籲與美國簽訂和平協議，以使兩國關係正常化，好結束1950年到1953年韓戰以來，嚴格來說仍存在的戰時狀態。韓戰最終是簽署停戰協定而非和平條約。

北韓中央通信社（KCNA）引述最高人民會議常委會委員長崔龍海表示，金正恩「代表我們國家的法律地位得到進一步鞏固，以保障最高領導人對所有國家事務的全盤領導。」

最高人民會議常委會委員長，向來是北韓名義上的國家元首。

不過，新憲法指出，國務委員會委員長金正恩，是所有北韓人民的最高代表，也是「最高統帥」。

過去的憲法只簡單稱金正恩是「最高領導人」，指揮國家「整體軍事力量」。

今天通過的憲法修正案似乎證實了，北韓的法律制度現在將承認金正恩為國家元首。

北韓中央通信社表示，新的憲法授權金正恩頒布立法條例、重大政令和決議，及任命、召回駐外使節。

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）資深研究員鄭相昌（Cheong Seong Chang）說：「修憲後，金正恩恢復他祖父的國家元首制度。」並稱：「他已經成為實際上的國家元首。」