親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

管中閔匿名寫社論兼職案 公懲會宣判結果出爐

安排金正恩10月訪中國？王毅今赴平壤

2019-09-02 15:17世界日報 編譯中心／綜合2日電

中國國務委員兼外交部長王毅2日將赴平壤，開始對北韓進行為期三天的訪問。 新華社資...
中國國務委員兼外交部長王毅2日將赴平壤，開始對北韓進行為期三天的訪問。 新華社資料照片
分享

中國國務委員兼外交部長王毅2日將赴平壤，開始對北韓進行為期三天的訪問。此行中，王毅將會見北韓外務相李容浩。據觀測，雙方可能就北韓國務委員會委員長金正恩10月訪中事宜進行討論。另有觀測認為，訪朝期間王毅還會接受金正恩接見。

有分析認為，在朝美核談陷入僵局的情況下，李容浩缺席聯大會議預示他與美國國務卿蓬佩奧之間的高級別會談已告吹。鑑於北韓正致力於與中俄建立更加緊密的關係，金正恩將通過訪中為朝美談判尋求突破口。在此情況下，金正恩第五次訪華之旅能否成行備受各方關注。

據北京消息人士透露，金正恩很可能在中國舉行10月1日大閱兵或中朝建交紀念日的10月6日前後訪中。金正恩在去年3月至今年1月之間四度訪中，與中國國家主席習近平舉行會談，習近平也在今年6月對北韓進行國事訪問。

中國外交部8月30日表示，應北韓外務相李容浩邀請，王毅將於9月2日至4日訪問北韓。今年是中朝建交70週年，此訪是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識，推動雙邊關係發展的重要後續行動。朝中社也於8月31日報導，應外務相李容浩的邀請，中國外交部長王毅將對北韓進行訪問。

北韓通過修憲 分析：金正恩地位逼近金日成

此外，北韓國營媒體稍早表示，北韓最高人民會議批准修憲，鞏固領導人金正恩身為國家元首的地位。北韓7月公布的新憲法，正式稱呼金正恩為國家元首和軍隊最高統帥，分析家表示，這可能是為了和美國簽下和平條約預作準備。

北韓長期以來呼籲與美國簽訂和平協議，以使兩國關係正常化，好結束1950年到1953年韓戰以來，嚴格來說仍存在的戰時狀態。韓戰最終是簽署停戰協定而非和平條約。

北韓中央通信社（KCNA）引述最高人民會議常委會委員長崔龍海表示，金正恩「代表我們國家的法律地位得到進一步鞏固，以保障最高領導人對所有國家事務的全盤領導。」

最高人民會議常委會委員長，向來是北韓名義上的國家元首。

不過，新憲法指出，國務委員會委員長金正恩，是所有北韓人民的最高代表，也是「最高統帥」。

過去的憲法只簡單稱金正恩是「最高領導人」，指揮國家「整體軍事力量」。

今天通過的憲法修正案似乎證實了，北韓的法律制度現在將承認金正恩為國家元首。

北韓中央通信社表示，新的憲法授權金正恩頒布立法條例、重大政令和決議，及任命、召回駐外使節。

南韓首爾世宗研究所（Sejong Institute）資深研究員鄭相昌（Cheong Seong Chang）說：「修憲後，金正恩恢復他祖父的國家元首制度。」並稱：「他已經成為實際上的國家元首。」

北韓金正恩王毅平壤

相關新聞

香港反送中延燒 他：民主自由是國家團結最高價值

2019-09-02 15:30

福建推廈金生活圈

2019-09-02 00:14

少數民族交流 閩台締「姐妹村」

2019-09-02 00:14

王岐山廣東調研 盯香港情勢？

2019-09-01 23:59

陸委會回應孫亞夫：陸強推一國兩制 破壞台海和平

2019-09-01 16:57

獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40

北韓接連「搗彈」 王毅9月2日訪平壤

2019-08-31 13:33

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

踢爆習近平表弟澳洲洗錢 華爾街日報記者遭中國驅逐

2019-08-31 09:02

中共十九屆四中全會 十月北京召開

2019-08-30 23:37

習近平會杜特蒂 推南海行為準則

2019-08-30 23:35

陳明通：兩岸今日僵局 責任在北京

2019-08-30 23:34

薄瑞光：習近平強勢領導下 北京將積極追求統一

2019-08-30 18:33

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

學者：若人大決定港進入緊急狀況 示威者被捕後恐送陸審判

2019-09-01 19:07

港今罷工罷課 百校、21行業聲援

2019-09-01 23:59

香港機場快線全停 警方將驅離示威者

2019-09-01 17:01

香港反送中升溫 柯文哲：繼續下去最後一定六四結束

2019-09-02 11:42

港示威者機場行動未成 轉而破壞港鐵東涌站

2019-09-01 19:15

力抗中國黑手 東華學生會：向港府討回我們的同學

2019-09-02 00:23

黃之鋒籲美國通過「香港人權及民主法案」

2019-09-01 16:21

港鐵列車車門及月台閘門一度受阻 上午全恢復正常

2019-09-02 09:23

聲援東華被捕港生 學生會長突襲香港經貿辦抗議

2019-09-02 12:17

港示威者堵塞機場 試圖衝擊防線

2019-09-01 16:41

香港示威堵塞機場交通、破壞東涌港鐵站

2019-09-02 00:02

香港機場流量管制 台港逾20航班取消或延誤

2019-09-01 22:10

反送中／防暴警進東涌站清場 登列車車廂截查

2019-09-01 19:54

影／反送中第13周 汽油彈、臥底鳴槍、無差別攻擊全出爐

2019-09-01 18:22

反送中堵機場 華航、國泰共取消10個台港航班

2019-09-01 19:56

沙田區議員喊一句「黑警」 外籍警司下令現場拘捕

2019-09-02 11:03

北京瞭望／人民幣發新錢的玄機與懸疑

2019-09-01 23:26

反送中／逾四十間教堂 同步敲鐘為香港祈禱

2019-09-01 21:32

港多間學校罷課 英華學生紅布遮右眼喊口號

2019-09-02 10:02

「全世界都在看」美參眾院籲勿用暴力 北京斥干涉內政

2019-09-01 17:25

中若用武力 龍應台：香港遭「祖國」背叛

2019-09-02 11:35

反送中愈演愈烈 柯文哲再呼籲北京要節制

2019-09-01 17:20

中學生冒雨參與罷課集會 高呼「香港人加油」

2019-09-02 14:05

大陸支付市場 掀「刷臉」風潮

2019-09-02 00:10

示威者發起「超合作運動」 港警拘2黑衣男帶走2人助查

2019-09-02 12:05

反送中堵機場 華航調整部分台港航班

2019-09-01 17:53

學生百萬大道集會風險極高 港中大籲取消保障安全

2019-09-02 10:57

搭公車不懂手機支付 廣州男這麼做網友笑翻

2019-09-01 16:16

東華港生在醫院休養 校長：若不能回校需在開學前休學

2019-09-01 17:14

王岐山廣東調研 盯香港情勢？

2019-09-01 23:59

被捕港生吐心聲：盼港台年輕人當個「軟而不弱」的人

2019-09-02 14:38

陸委會回應孫亞夫：陸強推一國兩制 破壞台海和平

2019-09-01 16:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top