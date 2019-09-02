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港多間學校罷課 英華學生紅布遮右眼喊口號

2019-09-02 10:02聯合報 記者林宸誼╱即時報導

2日是香港開學日，有反送中的網友發起進行「三罷」（罷工罷課罷市），要求香港政府回應五大訴求，位於九龍塘的傳統名校喇沙書院，有學生在上課前默站；至於在柴灣，有3間中學的學生，上課前在校外發起「手牽手」行動，有過百人參與；英華書院約30名學生在校門外罷課，部分戴上頭盔、口罩及眼罩，並以紅布遮蓋右眼。

香港明報報導，在英華書院，約30名學生在校門外罷課，部分人戴上頭盔、口罩及眼罩，並以紅布遮蓋右眼，學生高呼「光復香港、時代革命」；皇仁書院多名學生及舊生，在校門外左右列隊，齊聲高呼「光復香港、時代革命」。

中學生自發的罷課活動遍地開花，有學生計劃2日在校門外靜坐及下跪，也有香港華仁書院、瑪利曼中學有學生發起校內罷課活動，除了製作打氣牆，放映紀錄片。

星島日報報導，喇沙書院上午有10多名舊生及學生在校門外派發反送中傳單與口罩，有參與學生戴上頭盔，不時高喊「光復香港，時代革命」口號，並向學生講解行動原因。

約40名學生在上午8時整，也就是第一堂的上課時間於操場默站，不少人戴上口罩，校方以壁報板遮擋，並安排他們轉往室內。

派發傳單的中六學生袁同學表示，校方安排學生在校內指定位置默坐，不容許舉辦放映會，甚至分享；校方也以校規對儀容的規範，不允許學生在校內佩帶白絲帶或戴上頭盔。

他指出，不會號召學生參與中環的罷課集會，但同學之間會互傳有關資訊。

校門關上後，約20多名的校友仍在校門外聚集，不時向校園及途經的警車叫囂，也向當值教師詢問參與罷課學生的情況，惟未獲理會。

有2名遲到學生一度被拒於門外，有舊生代為致電校務處，但校方要求報上學生班號及姓名，擾攘多時仍未獲放行，導致有戴口罩的舊生，伸手打開鐵門叫學生進入校園，但沒有強行闖入。

現場有一輛警車在附近停靠戒備，一隊手持盾牌的防暴警察，上午9時20分左右上前向聚集在校門外的舊生了解情況，警員在勸喻集會舊生不要阻礙巴士站後離開，暫沒有進一步行動。

由香港眾志與其他組織共同合作的「中學生罷課籌備平台」，上午10時半會在愛丁堡廣場集會、大專學界則於下午3時半在中大百萬大道舉行集會，並發起兩周罷課。

英華學生在校門外罷課。圖/香港明報
英華學生在校門外罷課。圖/香港明報
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英華書院約30名學生在校門外罷課，部分人戴上頭盔、口罩及眼罩，並以紅布遮蓋右眼。...
英華書院約30名學生在校門外罷課，部分人戴上頭盔、口罩及眼罩，並以紅布遮蓋右眼。圖/香港明報
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