力抗中國黑手 東華學生會：向港府討回我們的同學

2019-09-02 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



東華大學公共行政學系20歲香港女僑生李倩瑩，上月29日因涉及九龍深水埗警署示威抗議，在香港遭捕後被控暴動罪。對此，東華大學學生會發表聲明表示，今日東華的同學在香港被捕，未來台灣其他大學的香港同學，再來是亞洲乃至世界，任何大學與國家的港生同學，返回自己的土地都有被逮捕的可能，「中國黑手帶來的恐懼將在香港、世界各地伸出。」

東華大學學生會會長許冠澤、台灣學生聯合會、公民陣線、香港邊城青年等團體，今天（2日）下午將舉行記者會，呼籲陸委會積極協助香港學生來台就學，並會向陸委會遞交陳情書。

「撐我們的同學、撐自由的香港。」東華大學學生會聲明表示，接獲東華港生李同學在香港遭逮捕的消息，除了憤怒之外，也要向香港政府討回我們的同學。反送中以來，香港人付出了無數的代價捍衛「香港價值」，甚至犧牲性命捍衛無形，卻支撐著香港這個城市的核心價值——自由。

學生會聲明指出，香港自170多年前起，從一個小島開始，至今成為東方的重要城市，靠的不只是其地理位置，而是英國統治下引入的自由與法治，還有對於人身安全的保障，這讓香港在中國旁儘管經過了國共內戰、大躍進、天安門事件等紛擾，卻還能持續日益繁榮與安穩的原因。

聲明表示，然而1997年後，港英政府轉為中國的特區政府，香港的殖民地地位並未改變，甚至變得更為困窘，原因在於中國將香港的自由、民主、人身保障等等價值一一拔去，香港今日只剩下以金融包覆為外衣的空殼城市。香港作家倪匡說：「言論自由逐漸消失後，這座城市便會走向毀滅。」今日的香港早已失去靈魂，剩下的是被高樓大廈束縛的痛苦靈魂、金庫裝著不是屬於這個城市的財富，和染紅的政府。