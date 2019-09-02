少數民族交流 閩台締「姐妹村」

2019-09-02 00:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省寧德市周寧縣台港澳辦9月1日透露，該縣咸村鎮雲門村已與台灣屏東縣來義鄉南和村結成「姐妹村」，雙方簽訂合作協議，將通過建立交流互訪、工作協調等機制，共同促進兩岸融合發展。

中新社報導，8月29日至31日，「築夢第一家園．兩岸一家親周寧行」活動舉行，45位台灣青年跨過海峽，來到周寧參訪，其中40名台灣青年是首次來大陸。雲門村與南和村在此活動期間結成「姐妹村」。

南和村村長陳文山說，這次能够和雲門村締結成為「姐妹村」，非常高興，相信通過共同努力，雙方一定能越變越好，實現共同進步、共同發展。

作為周寧縣唯一一個純佘族行政村，雲門村把美麗鄉村建設和鄉村旅遊發展融合起來，整合佘族文化資源，全力打造「桃源秘境．佘村雲門」旅遊品牌。而同為少數民族村落的南和村位於台灣最南端，民風淳樸，地理位置優越，海濱風光秀麗，且盛產芒果。

周寧縣縣委辦主任科員陳益雄表示，雲門村和南和村雖然相隔甚遠，但均為少數民族村莊，相似點很多，希望通過這次簽約加強兩地交流交往，開展對接，推動產業發展。

根據協議，下一步，雙方將發揮彼此優勢互相幫助，充分挖掘歷史文化資源，以文化藝術創新為核心，打造文化展示、創意體驗、生態農業、田園度假等為一體的人文生態新鄉村。