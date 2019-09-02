福建推廈金生活圈

2019-09-02 00:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近3個月來，廈門、漳州、平潭綜合實驗區等福建多地，積極細化落實具體舉措，推動兩岸融合發展，除提升經貿合作暢通、推進基礎設施聯通等共性外，福建各地對台融合發展盡顯地域特色。

中新社報導，在推動和馬祖、金門通水、通電、通氣、通橋中，福州、廈門正發揮關鍵性作用。福州將發揮榕馬磋商會機制平台以及民間協會作用，推進榕馬通水、通電、通氣、通橋工作。廈門將推動通過海纜輸電方式向金門通電；推動向金門供應液化天然氣；推進開展廈金大橋建設的前期工作。

除了互聯互通，福州將提升榕馬經貿合作水平，廈門則欲打造「廈金共同生活圈」。福州官方表示，積極推進馬尾、連江與馬祖開展更緊密的通關合作，支持福州、馬祖利用榕馬區位優勢，互設海外倉。

廈門官方透露，把文化、旅遊、體育、會展等廈門公共服務平台向金門延伸服務，鼓勵金門同胞來廈門參加各類群眾性活動；建立完善廈金常態化對接協商機制；提升完善廈金兩地公共衛生與衛生應急合作；建立廈金氣象、地震防災減災合作機制和重大空氣、水域汙染事件通報機制及應急處理機制，健全海上應急常態化聯絡機制。

在對台農業合作部分，漳州將規劃建設百個漳台農業融合發展示範基地，創設南靖縣海峽兩岸蘭花融合發展產業園，加快漳浦台灣農民創業園閩台蘭花產業園、海峽花卉集散中心、農機產業園、漳浦海峽花卉特色小鎮等重點項目建設。

廈門利用其經濟強市的優勢，推進對台現代農業合作，加快建設歐厝漁港對台漁業水產品集散交易中心。平潭將打造閩台農漁業融合發展產業園區，引進台灣農業的先進技術、經驗和管理模式。

此外，平潭將加密平潭至台北、台中客運航線，降低票價；優化航線組合，實現平潭至台北、台中、高雄周班貨運直航常態化；加快金井郵輪碼頭改造和相關配套設施建設，爭取2020年開闢對台郵輪航線。