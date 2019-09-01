反送中堵機場 華航調整部分台港航班

2019-09-01 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



香港反送中活動今日號召「和你飛 2.0」，堵塞香港機場交通。中華航空表示，因受香港出入機場大眾交通工具及機場實施人流管制限制，華航今日下午5時後部分往返香港航班將配合調整。

華航提醒，近期前往香港的旅客，隨時注意華航網站航班異動資訊，並建議可先至華航網站下載Mobile App或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。