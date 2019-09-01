陸委會回應孫亞夫：陸強推一國兩制 破壞台海和平

2019-09-01 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



針對中國大陸海協會副會長孫亞夫31日在四川天府論壇提到，綠營策動港暴亂，蔡英文「製造槍砲」射擊大陸，陸委會傍晚回應稱，製造槍炮的是提出修訂香港「逃犯條例」的人，中共強迫台灣接受「一國兩制」，這種對抗、強壓式的挑釁行徑與意識形態，才是嚴重破壞台海和平的根源。

陸委會傍晚發布新聞稿表示，該會已多次重申，政府關心香港自由民主，但不介入干預香港事務。中共長期處在資訊封閉的環境下，我方對其認知偏誤並不意外；陸委會也要善意指出，製造槍炮射擊中國大陸者並非台灣，而是在今年2月12日提出修訂香港「逃犯條例」的人。

陸委會表示，兩岸情勢嚴峻是北京方面一手製造，孫亞夫等人的談話顯示，這些中共學者官員已經脫離兩岸現實很遠。中共今年初發表「習五條」，更宣示不放棄武統台灣，強橫逼迫我接受其錯誤的「一國兩制」主張，對岸這種對抗、強壓式的挑釁行徑與意識形態，才是嚴重破壞台海和平的根源，也更衝擊其內部社會穩定。