港9月罷課醞釀中 校方：有家長同意信 就不阻攔

2019-09-01 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



香港中學校長會主席鄧振強今（1）日在商業電台表示，大部分校長已有心理準備，9月2日開學後會有罷課，相信規模會比6月更大、時間更長，他不支持罷課。校園易被大環境牽動，教育專業要有高度敏感度，以身作則保持和平理性。但有學校容許學生在持有「家長信」的情況下罷課。

香港明報報導，同時，青協業務總監徐小曼說，反修訂「逃犯條例」運動反映年輕人關心社會，過去兩個月收到450多宗求助個案，有年輕人與家人爭執後離家，她擔心年輕人會把情緒埋藏心中。香港輔導教師協會副主席何玉芬說，年輕人對未來感迷茫，希望學校可為學生提供一個安全網。

香港學界醞釀9月開學罷課，香港經濟日報報導，中學生罷課籌備平台成員之一的香港眾志副主席鄭家朗稱，來自9間傳統名校的學生及畢業生發起「聯校反修例罷課聯署」促政府回應民間五大訴求。

「聯校反修例罷課聯署」由9間傳統名校學生發起，分別來自英華書院、喇沙書院、協恩中學、瑪利曼中學、香港華仁書院、嘉諾撒聖瑪利書院、嘉諾撒聖方濟各書院、瑪利諾修院學校及庇理羅士女子中學。

多校表明反對學生罷課，但有學校容許學生在持有「家長信」的情況下罷課。香港華仁書院「逃犯條例」修訂關注組指，校方雖不支持同學罷課，但只要有家長同意信，同學不會被秋後算帳；該校關注組宣布擬於9月3日在校內禮堂舉行罷課集會，呼籲同學以帶齊裝備「full gear」出席，另外呼籲在9月2日開學禮後參與大專或中學生罷課籌備平台舉行的罷課集會。

英華書院反修例運動關注組暫未有呼籲9月2日罷課，但亦擬於9月3日在校內禮堂舉行罷課集會，並引述校方要求參與集會的同學須持有家長同意書。