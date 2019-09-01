獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



香港眾志秘書長黃之鋒。本報系資料照片 分享 facebook 中共官媒環球時報昨（31）日報導，香港眾志秘書長黃之鋒在銅鑼灣被警察「抓獲」，並附上貌似黃之鋒的男子被警方帶走的短片。不過，黃之鋒隨後在他的臉書反駁，直指環球時報記者認錯。環球時報總編輯胡錫進在微博貼文，針對誤報黃之鋒在銅鑼灣被捕致歉。

環球時報昨晚在微博發佈一則「獨家新聞」，指晚上9時半許，香港警隊在銅鑼灣將黃之鋒抓獲，並附上一段短片和相片，片中有一名貌似黃之鋒的男子被警方帶走。有關消息隨即獲多間大陸媒體轉載，並加上「獨家」、「突發」等字眼。

黃之鋒在臉書回應，「我無被捕，呢個人唔係我，我下午的確有去過銅鑼灣，但唔好覺得所有四眼短頭髮男性都係我先得架。」甚至稱，「親，環球網總編輯可以被辭退了吧？！」

環球時報總編輯胡錫進在微博發帖致歉，稱記者當晚在銅鑼灣採訪時，目擊疑似黃之鋒的人被捕，記者向在場兩名人士求證，兩人都表示是黃之鋒，記者隨即發稿，但隨即有人質疑被捕的不是黃之鋒，記者向香港警方求證，並要求先刪去原稿，警方其後回覆，被捕的不是黃之鋒。

胡錫進強調，這個錯誤不是惡意的，是在混亂當中的技術型別差錯，又稱記者對出錯非常難過，已經要求他汲取教訓，又強調這個錯誤，不是惡意，是在混亂中的技術性差錯。