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公館地下道連儂牆便利貼送全台 盼遍地開花！

2019-08-31 17:51聯合報 記者李隆揆╱即時報導

為聲援香港反送中運動，挺港人士在台北市公館地下道內布置連儂牆至今已近1個月，隨著地下道路權租期將屆，活動也在今天結束；主辦單團體表示，雖然公館連儂告一段落，仍將會更積極將守護自由民主的決心傳遞下去，明天起也將展開「全民連儂・遍地開花」運動，透過全國大專院校把連儂牆開枝散葉，覆蓋全台。

象徵愛與和平的連儂牆，在香港雨傘革命期間被作為民主反極權的象徵，形式也以便利貼取代塗鴉，反送中運動爆發後更廣泛出現在各地；今年7月底在台港生及挺港人士在台北市公館、西門町等處發起連儂牆聲援活動，起初幾度因未依規定申請路權而被迫撤離，但後來透過市議員出面協助解決路權問題，才自8月2日起在公館地下道舉辦連儂牆聲援活動。

因路權租期將屆，學生團體及香港青年團體今天上午11時許在台大正門前地下道口舉行「告別與傳承」儀式，以此結束台北公館連儂牆活動，同時展開「全民連儂・遍地開花」運動，預告明天開始將連儂牆便利貼分送給全國各大專院校中，在全台城市公共空間遍地開花。

「全民連儂・遍地開花」聯合聲明：

自公館連儂牆活動開始當天（8月2日）到現在反應持續熱烈，短短的30天內，地下道的牆壁被滿滿的民主自由聲音覆蓋著。經過各單位的商討，我們決定在8月31日結束公館地下道連儂牆的活動，而公館地下道的租借路權將於9月10日結束。雖然可惜台北公館連儂今天要告一段落，但我們將會更積極、主動地，將大家守護自由民主的決心傳遞下去，因為我們深知台灣的青年知道，縱使經濟如何蓬勃發展，自由、法治的社會，才是台灣最根本的價值。

現代的台灣學生很在乎社會上的議題。希望未來不管社會上發生什麼事情，身為年輕世代，我們一定要好好關注這些議題，了解到台灣的民主自由得來不易，也希望大眾多給討論意見的空間，讓全民能夠真正關心並了解身邊的時事。支持反修例運動不僅是在台學生對民主自由的回應，更是年輕世代自去年台灣大選公投後焦慮感的體現：我們所堅持的民主價值，與社會的集體決策並不一致。我們期待透過這次遍地開花的連儂牆跟社會對話，讓台灣人看清楚，暴政正在香港發生的同時，台灣學生要走向怎麼樣的未來。

公館連儂牆結束後，我們會在9月1號開始展開「全民連儂・遍地開花」運動。我們將透過全國大專院校把連儂牆開枝散葉，在各校校內與全台城市公共空間遍地開花，截至今天（31）已有二十所大專院校、九所高中職和一所國立博物館響應，覆蓋台灣十二個縣市，而且希望合作的機構數目還持續增加中。公館連儂牆民眾的聲音會被轉移到全台各縣市的組織及場地，讓全台民眾都可體驗香港社運文化重要一環及參與連儂牆活動發表意見，是為「全民運動」；把在公館地下道民眾孕育出來的連儂牆種子和經驗分享出去，讓支持香港的聲音和言論自由的體現散落至不同地方，民意對民主法治的渴求會隨著自由聲音因而開花，是為「遍地開花」。

最後，「致香港人，雖然抗爭時間久了，但絕不能忘記，我們一直以來的理念，一定要堅持下去。」— 以死明志的義士。

全民連儂，遍地開花。

天佑香港，香港加油。

臺灣青年民主協會 TYAD

臺灣學生聯合會

臺中家商學生會

香港邊城青年

2019年8月31日

為聲援香港反送中運動，挺港人士在台北市公館地下道內布置連儂牆至今已近1個月，隨著...
為聲援香港反送中運動，挺港人士在台北市公館地下道內布置連儂牆至今已近1個月，隨著地下道路權租期將屆，活動也在今天結束。圖／香港邊城青年提供
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為聲援香港反送中運動，挺港人士在台北市公館地下道內布置連儂牆至今已近1個月，隨著...
為聲援香港反送中運動，挺港人士在台北市公館地下道內布置連儂牆至今已近1個月，隨著地下道路權租期將屆，活動也在今天結束。圖／香港邊城青年提供
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連儂牆香港路權

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