多名港異議者被捕 陸官媒發警告：莫再誤判形勢

2019-08-30 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



香港24小時內逮捕4名異議者，中共官媒「人民日報」發快評稱他們為「亂港頭目」，還警告稱「接連被抓！亂港分子，莫再誤判形勢」、「一個都難逃刑事責任」。

人民日報發表「銳評」表示，一個接一個，黃之鋒、周庭、陳浩天等人紛紛落網，「這幾人年齡都不大，但壞事沒少做，手段狠，蹦得歡，亂港、禍港、賣港，不遺餘力」。

文章說，多行不義，難逃法律制裁，並以黃之鋒為例，表示，「此人在非法占中時就扮演不光彩角色，無論宣揚港獨還是鼓吹暴力，無論抹黑港警還是赤膊上陣參與暴力，哪一項不涉嫌違法犯罪？如今被捕，實屬活該！」

文章說，危害國家主權安全、公然挑戰「一國兩制」原則底線的違法犯罪活動，都會被追究法律責任。策劃煽動、組織指揮激進暴動活動的亂港頭目罪行昭昭，必然受到法律追究。對他們依法處理，嚴懲不貸，符合香港社會公共利益，一個都難逃刑事責任。

文章警告，黃、陳等人被捕警示受反中亂港分子蒙蔽的年輕人，不要去以身試法，不要被他們顛倒是非的謬論所蠱惑，不要濫用自己的自由權利，「事實一再證明，暴力升級，顏色革命，死路一」、「黃之鋒等人的下場就是亂港分子的下場」。