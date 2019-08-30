打臉川普？調查顯示大多數美商繼續看重大陸市場

2019-08-30 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



美國總統川普日前喊話要求美商撤出大陸市場，不過根據美中貿易全國委員會29日發布的2019年度會員調查顯示，絕大多數美國企業在大陸是盈利的，大陸仍然是大多數受訪企業優先考慮的市場。

新華社報導，這項調查有約100家美國企業參與，於今年6月完成。調查顯示，97%的受訪美國企業在大陸盈利，該比例與去年持平，維持在10年以來的高點。

美中貿易全國委員會會長克雷格•艾倫表示，大陸市場的成功對於這些企業的全球競爭力十分重要，在大陸創造的利潤，支持了美國的就業職缺，而很多美國政策制定者並未領會美國企業在大陸業務對美國工人及其社區帶來的好處。

但中美貿易戰對美國企業在大陸經營的影響也日益顯著。

調查顯示，81%的受訪企業表示，貿易爭端對其在大陸經營產生影響，比去年上升8個百分點。近一半的受訪企業表示，在大陸的銷售額下降，市占率被其他國家競爭者蠶食。受貿易摩擦影響，越來越多的美國企業被視為不可靠的商業夥伴，大約37%的受訪企業表示，此一原因導致其在大陸的銷售額下滑。

艾倫表示，雖然美國企業對於貿易摩擦深表擔憂，但並沒有太多的證據表明美國企業正在離開中國大陸。

他稱，在大陸經營的大多數美國企業都明白，在可預見的未來，中國大陸仍將是全球增長的主要引擎之一，而美國企業需要充分利用這一點。他同時指出，供應鏈調整一直都在發生，而其原因是多方面的。隨著勞動力成本的增加，大陸的很多勞動密集型、裝配型產業正在轉移到東南亞等地區，而貿易摩擦帶來的加徵關稅，可能只是加速此一進程。