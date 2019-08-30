美國安顧問：中國匿蹤戰機 偷美F-35技術

2019-08-30 14:37 世界日報 北京30日電



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美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前稱中國的第五代戰機與美國戰機酷似，指控中國竊取美製匿蹤戰機F-35的研發計畫。

俄羅斯「衛星通信社」（Sputnik）報導，波頓在烏克蘭首都基輔出席一場記者會時說：「中國第5代戰機看起來像極F-35，這是因為他們做出來的就是F-35的翻版，不過是竊取技術。」

波頓聲稱，剽竊F-35戰機是中國數十年來竊取美國智慧財產的例證，「美國與中國目前在貿易上歧見甚深。這不光是關於兩國間的進、出口失衡…‥，而是有關為何會存在失衡的根本原因」。

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「今日俄羅斯」（RT）則大酸波頓指出，多年來中國一直是美國指控竊取技術的頭號目標，包括提到F-35，但波頓其實更該看看別國「竊密」作品。

因為按他的說法，近期包括英國航太系統公司（BAE）推出、預計2030年代中葉服役的第6代戰機「暴風」（Tempest），看起來也跟F-35如出一轍；由德、法兩國今年6月推出的新世代戰機計畫，同樣也像極F-35；土耳其推出的TF-X匿蹤戰機式樣，應也是剽竊疑犯。

今日俄羅斯指出，嚴格來說，讓戰機不易被雷達捕獲的匿蹤概念，有特定的氣動外型要求，因而使飛機設計人員某種程度都會做類似設計方向，單就飛機外觀就來指控產業剽竊不無疑問，況且現代飛機比的全是內部系統，而非數十年下來早已成基本ABC的氣動外型。