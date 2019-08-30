史上最大！中國「十一」閱兵將秀新武器

2019-08-30 14:35 世界日報 北京30日電



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今年是中共建政70年，10月1日當天北京將舉行慶祝大會、閱兵式和民眾遊行。負責閱兵活動的中共中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍昨透露，今年「十一」閱兵規模將是史上最大，解放軍部分先進裝備也會首次亮相，當天中共總書記習近平將檢閱受閱部隊。

中共建政70年慶祝活動逐漸進入倒計時，國新辦昨舉行記者會，說明今年十一的相關活動。外界關注今年「十一大閱兵」的規模和哪種先進武器將會亮相，蔡志軍表示，這次閱兵是中國新時代的首次「國慶閱兵」，展示70年來國防和軍隊建設，「總體上比慶祝新中國成立50周年、60周年閱兵和紀念抗戰勝利70周年閱兵的規模要大一些」，並將安排部分先進武器裝備首次亮相。

蔡志軍表示，這次閱兵是「慶祝新中國成立70周年活動」的重要組成部分，不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態。至於哪些新式武器裝備將受閱？他賣關子說，「現在距離閱兵僅有一個月的時間，請耐心等待」。

中共中央宣傳部常務副部長王曉暉昨天表示，十月一日將舉行「中華人民共和國成立70周年大會」，總書記習近平將發表談話，慶祝大會後，將舉行閱兵式和民眾遊行。他說，聯歡活動將在天安門廣場舉辦，中共領導人將與北京各界代表一起聯歡，並觀看文藝晚會演出和焰火表演。

至於是否有來自台灣的代表出席大陸「十一」活動，北京市宣傳部部長杜飛進表示，「十一」的民眾遊行由各領域的民眾代表組成，包括港澳台及外國友好人士代表。大陸文化和旅遊部副部長李群則指出，文藝晚會也會有「來自港澳和台灣地區，熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家們」，他們將與大陸藝術家共同演繹高水平的文藝晚會。