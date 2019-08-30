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香港24小時內逮捕第四名異議者：民主派議員許銳宇

2019-08-30 13:28聯合報 記者林則宏╱即時報導

香港持續逮捕異議人士，沙田區議員丘文俊30日中午在臉書發布訊息稱，民主派沙田區議員許銳宇也遭逮捕，原因暫時不明。

網路媒體《香港01》指出，許銳宇曾身處反送中衝突前線，在8月11日尖沙咀衝突中，示威人潮約晚上8時許逐漸散去，但仍有警員在鬧市追捕抗議者，有途經的旅客表示受驚，許銳宇到場了解，在進入警署期間反被推至警署外。

自29日晚間起，香港警方已經陸續逮捕前香港民族黨召集人陳浩天、香港眾志秘書長黃之鋒和成員周庭。

針對港府此次搜捕行動，新華社報導稱，「『港獨』組織頭目黃之鋒、陳浩天、周庭被香港警方拘捕」。

香港民主派議員許銳宇30日中午也傳出被捕，為香港過去24小時內第四名被捕的知名異...
香港民主派議員許銳宇30日中午也傳出被捕，為香港過去24小時內第四名被捕的知名異議人士。（取自許銳宇臉書）
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