香港24小時內逮捕第四名異議者：民主派議員許銳宇

2019-08-30 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



香港持續逮捕異議人士，沙田區議員丘文俊30日中午在臉書發布訊息稱，民主派沙田區議員許銳宇也遭逮捕，原因暫時不明。

網路媒體《香港01》指出，許銳宇曾身處反送中衝突前線，在8月11日尖沙咀衝突中，示威人潮約晚上8時許逐漸散去，但仍有警員在鬧市追捕抗議者，有途經的旅客表示受驚，許銳宇到場了解，在進入警署期間反被推至警署外。

自29日晚間起，香港警方已經陸續逮捕前香港民族黨召集人陳浩天、香港眾志秘書長黃之鋒和成員周庭。