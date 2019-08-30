人工智能進入「快車道」 中國加速打造「上海高地」

2019-08-30 13:36 世界日報 中國新聞中心／綜合報導



2019世界人工智能大會29日在上海開幕。大會以「智聯世界，無限可能」為主題。圖／世界日報提供 分享 facebook

2019世界人工智能大會29日在上海開幕。上海將加快建設發展成人工智能的「上海高地」。

這場人工智能盛會匯集300多家來自國際與中國的重量級企業參展，比上年增加50%，超過1000家行業企業代表參會交流；16家龍頭企業成為戰略合作夥伴，100多家行業企業與大會達成合作協定。

據中新社報導，目前上海人工智能產業發展進入「快車道」，初步建成為中國人工智能發展的領先地區之一。

報導指出，上海目前已擁有人工智能核心企業1000多家，在計算機視覺、語音語義識別、腦智工程等領域重點布局；下一步，上海將運用建設上海自貿試驗區臨港新片區、科創板、長三角一體化發展等重大機遇，打造面向全球的前沿創新平台、應用場景標桿，推進人工智能領域標準溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通，促進人工智能跨地域、跨領域、跨行業發展，努力成為全球智聯網絡的樞紐城市。

第一財經引述上海市科學學研究所所長石謙指出，人工智能的滲透不僅在宏觀層面，還在生產生活每一個面向。

石謙表示，上海這座城市最鮮明的特點是開放的品格，在推動人工智能發展中，不論是學術思想，還是技術和產業，都會呈現開放包容特點。

目前在上海落腳的已有由微軟和張江集團打造的微軟人工智慧物聯網實驗室(AI&IoTInsiderLab)、亞馬遜AWS上海人工智慧研究 、阿里、騰訊、華為等企業巨頭，還有中國本土成長的依圖科技、深蘭科技等。

報導指，上海進一步圍繞人工智能產業鏈、創新鏈、價值鏈完善中國的人工智能生態圈。