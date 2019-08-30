香港酒店房價暴跌每晚不到300元台幣 業者：前所未見

2019-08-30 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港《大公報》報導，訪港旅客暴跌，香港酒店房價再探新低。青衣一家三星級酒店的房價，每晚港幣100元有找，業界形容，情況前所未見，建議特區政府推出短期措施，例如減免牌照費，協助業界共渡時艱。

搜尋香港本地酒店近日房價結果顯示，青衣的香港永倫800酒店9月5日標準房價僅港幣73元（約新台幣292元），連稅及其他費用實收港幣84元（約新台幣336元）。同期至少10家三星酒店的淨房價也僅約港幣200元。

例如青衣青逸酒店每晚183元、青衣華逸酒店191元、佐敦香港萬年青酒店205元，西營盤華美達海景酒店264元等。

若以8月31日入住一晚搜尋，銅鑼灣的華麗銅鑼灣酒店房價港幣211元，銅鑼灣利景酒店房價236元。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，酒店業當前市況前所未見，(房價)跌是沒有用的，因為根本沒有客人，沒有商務客來港。示威遊行、堵塞機場沉重打擊香港旅遊業，30多個國家或地區先後向香港發出旅遊預警，可以想像外國旅客大多不會在這個時候來港。