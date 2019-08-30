陳明通：兩岸今天的僵局 責任在北京

2019-08-30 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今（30）日在「當前中國大陸的發展與挑戰」國際研討會開幕式致詞時表示，兩岸和平的關鍵在於大陸民主化，對岸至今仍不願意面對中華民國，造成兩岸今天的僵局，責任是在北京。

陳明通指出，70年來，大陸發展「中國特色社會主義」道路，經濟成長雖取得一定成果，但治理體制始終是「以黨領政」、「穩定壓倒一切」的集權模式。外界對於中共缺乏民主監督制衡的統治風險，及權力遞嬗真空等問題，已經提出警示。

陳明通表示，北京高層在民族復興的強國發展理想下，缺乏民主治理思維、忽略人民的關鍵需求，錯誤的壓制人民的基本權利，「政左經右」的路線已造成社會矛盾的持續擴大，發展前景更充滿不確定的變數。

他強調，中共面對內外部發展的挑戰，仍舊操作其革命的三大法寶「統戰、武裝鬥爭、黨建」。中共對內高壓嚴控，運用巨大的經濟利益，結合其「銳實力」與「硬實力」，對外破壞民主制度、社會經濟正常運作，更試圖營造有利於共產制度擴張的環境，但其參雜政治企圖的事實，已屢遭國際社會揭露。

陳明通直指，今年初發表的「習五條」對台推動「一國兩制」的統一進程，宣示不放棄使用武力，這是中華人民共和國兼併中華民國的正式宣示。

陳明通說，無論在歷史事實及國際法上，台灣從不是中華人民共和國的一部分， 2,300萬台灣人民永遠不會接受北京的「一國兩制」，也絕不屈服於霸權威脅。面對當前對岸變本加厲的攻勢，政府將「遇到威脅不屈服，得到支持不冒進」，台灣致力「和平共存、和解對話」的立場不會改變，同時也採取強化民主防衛的作為與信念。