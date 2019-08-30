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新聞眼／東風41、殲20 戰力焦點

2019-08-30 02:25聯合報 本報記者賴錦宏

中共建政七十周年大閱兵，宣稱武器陣容將史無前例！中共閱兵的傳統，一是展示軍事實力，二是鼓舞本國士氣。今年大閱兵的亮點應是火箭軍、戰略支援部隊成立以來首次參加檢閱，最有看點的應是東風41洲際飛彈，可能會首次公開亮相。

今年十一閱兵部隊由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊三部分組成。最受關注的應是二○一五年底正式成立的火箭軍和戰略支援部隊，將會首次以新身分參加檢閱。

在火箭軍部分，最有看點的應是東風41飛彈可能會第一次和大眾見面。東風41已成功試射多次，有消息稱其已正式服役，是目前共軍射程最遠的洲際飛彈。

據稱，火箭軍還將展示最先進的東風31Ａ改進型飛彈。二○一五年紀念抗戰勝利七十周年的「九三閱兵」中，有十二輛東風31Ａ洲際飛彈發射車亮相；其改進型東風31ＡＧ模型，在二○一七年的共軍建軍九十周年展覽展示，但該改進型飛彈是否已正式服役惹人關注。

陸軍方面，在「九三大閱兵」時，曾出動99Ａ型坦克，今年閱兵估計仍然會是99改良型坦克，會比二○一五年款更加的成熟。

空軍方面，預計運20及殲20都會亮相，這兩款軍機都已正式服役，是中共目前最先進的運輸機及戰鬥機，轟炸機方面估計還會是轟6Ｋ，轟6Ｋ就是近來中共用來「繞島飛行」的機種。

空中梯隊方面，曾在二○一七年內蒙朱日和閱兵中出現的新型隱形戰機殲20，也將出現在今年閱兵。消息人士稱，「這是殲20首次大批次出現在公眾眼前，也證明殲20已大規模裝備部隊，並已形成足夠戰力。」

除了殲20之外，空中梯隊亦會有新型預警機、空中加油機、殲11Ｂ、運8等空軍新型主力戰機，而隸屬於陸軍航空兵、以武直10為代表的空中梯隊亦將出現在受閱空域。日前大陸網路流傳的一段影音顯示，在昌平上空演練的武直10直升機排成雁形方隊及阿拉伯數字的「70」字樣。

飛彈殲20火箭

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