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港府跨部門記者會直面政治紛爭下的社會問題

2019-08-29 23:15聯合報 記者李春╱即時報導

香港反送中運動，除警民激烈衝突帶出的慘劇，其實還有社會撕裂帶出的種種悲劇。香港政府跨部門周四（29日）舉行記者會，三個局長點出了部分悲劇，如面對衝擊引發的情緒變化、舉報帶來的解雇離職、校園欺凌等等。

港府勞工及福利局局長羅致光說，他明白不少家庭和朋友關係都受到社會衝擊影響，鼓勵他們向社會機構求助，保持正向思維，放下成見互相包容。

食物及衞生局局長陳肇始認為，精神健康與身體健康同樣重要，明白現時學生會感到有壓力，建議家人和校方留意學生的情緒變化。她又說，有需要人士可致電政府的精神健康專線，專線會由專業護士24小時為有需要人士提供協助。

情緒變化可能引發人生悲劇，但有醫生團體說，有示威受傷人士不敢到醫院求醫，香港是否已出現人道危機，需要國際組織協助。陳肇始表示，香港的醫護人員一直表現非常專業，不論面對示威者或警察，都以一視同仁的態度對待，會以病人福祉為優先。

香港社會撕成兩大派之後，部分企業出現就業問題，有航空公司因為員工參與集會以及在社交網站的言論就會被解雇。勞工及福利局局長羅致光表示，任何有員工被解雇的情況，勞工處都會主動接觸雇主了解，就近期的相關事件，勞工處亦有跟進，暫時未收到相關投訴。

談到近期示威活動對香港失業率的影響，羅致光稱上半年接獲的職位空缺，在百分比上已出現大幅下降的情況，會密切留意旅遊、零售和飲食業的失業情況，又說政府早前已提出一系列保就業措施，如果有需要，會再考慮如何面對危機。

羅致光表示，關注網上出現鼓吹校內欺凌的講法，會加強全港463間中學的社工服務，社署已在7月中開始，邀請34間承辦中學社工服務的機構，提早在開學前提供服務。他又表示，會加強外展服務，並將建議服務對象的年齡提高，亦會加強24小時服務熱線。

教育局局長楊潤雄稱，教育局對欺凌是零容忍，學校必須即時制止欺凌事件，若欺凌者是學生，要作出輔導，令他們明白暴力並不能解決分歧。他提到若有個別教職員確定參與欺凌，學校要採取紀律行動，教育局會嚴正跟進，因應實際行動作出懲處，包括考慮有關人士是否適合繼續擔任教育工作。

香港政府29日舉行跨部門記者會，勞工及福利局局長羅致光（中）、教育局局長楊潤雄（...
香港政府29日舉行跨部門記者會，勞工及福利局局長羅致光（中）、教育局局長楊潤雄（左）及食物及衞生局局長陳肇始（右）共同出席。（香港中通社圖片）
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