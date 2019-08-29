大陸「三桶油」發布中報 兩家歡喜一家愁

2019-08-29 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



中國石油天然氣公司（中國石油）、中國海洋石油公司（中國海油）的中報出爐，中國三大石油公司中期業績全部披露。上述兩家公司淨利分別增長3.6%及18.7%，唯中國石油化工公司（中國石化）受國際油價影響利潤比去年同期減少24.0%。

中國石油總裁侯啟軍29日在香港舉行中期績發佈會表示，2019年上半年，公司營業額達人民幣（下同）1.20兆元，經營利潤706.63億元，分別增長6.8%和4.9%；淨利潤284.23億元，年增3.6%。

中新社援引侯啟軍表示，中國石油正把中亞、俄羅斯及中東地區當做重點區域來謀劃，結構上加大天然氣的比重，來優化海外資產的結構和佈局。

中報顯示：中國石油海外油氣勘探成果持續擴大，多個重點項目建成投產，上半年海外油氣淨產量1.05億桶，年增長8.1%。

中國海油同日發佈2019年中期業績顯示，公司上半年油氣銷售收入942.8億元，年增4.4%；合併淨利潤302.5億元，年增長18.7%。

報導指出，據透露，中國海油中期業績「報喜」與勘探屢獲佳績不無關係。中報顯示，該公司上半年共取得16個新發現和35口成功評價井。其中，年初在北海發現的Glengorm成為英國十年來最大油氣發現，進一步鞏固中國海油在英國油氣勘探開發的領先地位。

以石油煉化為主業的中國石化26日發佈中期業績，中報顯示，公司經營收益491億元，比去年同期減少20.2%；利潤322億元，年減24%。