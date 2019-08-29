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枋寮鄉政顧問在陸失聯 陸委會籲陸方儘速通報

2019-08-29 18:37聯合報 記者李仲維╱即時報導

屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問李孟居疑似在大陸失聯已逾一周，陸委會發言人邱垂正今（29）日呼籲陸方儘速向我方通報。

李孟居18日赴香港旅遊，邱垂正今在例行記者會上表示，陸委會日前接獲李孟居家屬的反映，稱李疑似離開香港，入境大陸後失聯，陸委會已透過刑事局及海基會向陸方查詢，但陸方至今尚無回應。

據了解，李孟居經營小生意，經常往來兩岸，過去並無參與社運或人權活動的背景，這次疑似是在深圳失聯，至今已逾一周，家屬希望外界對李失聯的原因不要過度揣測，盼李能儘速返台。

邱垂正表示，國人在大陸的人身安全向來為政府政府高度重視，過去兩岸已簽署共同打擊犯罪及司法互助協議，我方希望陸方能落實協議執行，確實維護國人在大陸的權益，向我方通報，而近期在大陸失蹤的國人也只有李孟居一案。

邱垂正說，據家屬反映，李孟居在香港期間還有與家屬保持聯繫，入境大陸即失聯。至於李孟居可能涉及的是國安問題或一般司法案件，邱垂正不願揣測，僅表示依兩岸協議，陸方應該通報我方。

據指出，若涉及國安問題，例如李明哲案，陸方並不會依兩岸協議在48小時內通報我方；此外，若被扣押當事人因個人因素請求不要通報，陸方也不會循通報機制通報我方。

海基會則表示，已於第一時間與李孟居家屬取得聯繫，全力配合陸委會及家屬要求，並在今(29)日發函大陸海協會，海基會將與家屬保持聯繫，隨時掌握相關訊息，適時提供協處。

陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
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邱垂正陸委會香港

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