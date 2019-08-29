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華為將在歐洲推新機Mate 30 恐不能配安卓系統

2019-08-29 14:09聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為雖然勇於面對美國商務部禁令，但路透報導，華為仍計劃9月18日在歐洲推出新款高端5G智能手機Mate 30系列，或許無法配備Google官方的安卓（Android）平台與地圖。

報導引述消息人士的話指出，華為將按原定計劃，在9月18日於德國慕尼黑推出最新的5G旗艦手機Mate 30系列，但暫時未知這個系列的手機何時公開發售。

Mate 30是美國川普政府在5月中，把華為列入貿易黑名單，並禁止美國企業購買華為產品及向華為出售產品後，華為首個推出的旗艦手機系列，雖然上周美國政府暫緩有關禁令，但Mate 30這類新產品並不包括在內。

Google發言人表示，基於美國的銷售禁令，Mate 30出售時將不會配備Google系列應用程式和服務，雖然美國公司可以申請許可，讓特定產品能夠從禁令中豁免，但Google無意透露是否已提出申請，先前僅表示公司希望繼續供應華為。

路透早先報導美國商務部，已經收到逾130件對華為銷售產品的許可申請，但目前為止無一獲得放行。

華為發言人Joe Kelly則回應指出，若美國政府允許，華為將繼續使用安卓的系統和生態，否則華為將發展自己的系統和生態。

華為在本月稍早宣布推出自己的移動操作系統「鴻蒙」，但分析師和華為管理層都對該系統能否代替Android抱懷疑態度。

報導引述獨立分析師Richard Windsor的話指出，如果華為新手機沒有配備安卓平台，就沒有人會買。

美國的銷售禁令給華為在大陸以外市場的營收帶來重創，根據Counterpoint Research的數據，華為第2季在歐洲的市佔率，從前季的24.9%下滑至19.3%。

圖/香港經濟日報
圖/香港經濟日報
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