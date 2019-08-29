徵才為掩護…紐時：中國利用LinkedIn 海外吸收間諜

2019-08-29 14:16 世界日報 綜合報導



紐時：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜 路透社 分享 facebook

紐約時報27日報導，西方反情報官員表示，外國特務透過社群媒體吸收間諜，LinkedIn（領英）是主要平台，其中以中國動作最積極。

歐巴馬政府的一名資深外交政策官員在LinkedIn上得到某人的訊息，提供他飛往中國的機票，並幫他聯繫「薪資很高」的工作機會。

丹麥一名前外交部官員也在LinkedIn上收到一名為中國獵人頭公司工作的女性的訊息，要與他在北京會面。但在北京與他碰頭的卻是三名男性，表示可以協助他進入中國的研究體系。

歐巴馬政府的一名白官員在LinkedIn上與某人交上朋友，對方聲稱是加州理工學院的研究員，在個人介紹中列出與他熟識的白幕僚和大使。但這位研究員根本不存在。

美、英、德、法的情報單位發出警告，指外國特務在LinkedIn上接觸成千上萬的用戶。官員說，中國的特務最活躍。

負責追蹤外國間諜行為並警告企業可能被滲透的美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼亞（William R. Evanina）表示：「我們看到中國情報單位大規模進行這件事。他們不會派人到美國吸收某個特定對象，而是更有效率地坐在中國的電腦後，利用假身分向成上千上萬的目標要求加入朋友。」

中國政府的特務利用社群媒體進行美國官員口中意圖不良的事，最近引起各方檢視。臉書、推特和YouTube表示，他們刪除用來散布有關香港民主抗爭活動假消息的帳號。單是推特就刪除近千個。

美國官員說，微軟旗下的LinkedIn也是散布假消息的工具，但更重要的，它是吸收間諜的理想平台。因為LinkedIn的6億4500萬用戶正在尋找工作機會，通常由陌生人提供消息。許多離職政府官員為了抬高身價，會聲稱他們擁有接觸機密的安全許可。

LinkedIn也是唯一未遭到中國封鎖的美國主要社群平台，因為此平台同意對平台上的敏感內容進行審查。

中國特務通常透過包括LinkedIn在內的管道，把想吸收的對象請到中國，有時以徵才公司做為掩護，表示會付錢請他們演講、提供諮詢或協助研究。特務再從這些活動中與他們建立關係。

曾被鎖定為吸收對象的丹麥前外交部官員巴瑞洛─普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）表示：「中國人想要與政界、學界和商界精英建立關係。」