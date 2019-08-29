70年閱兵 中共軍委：不針對任何國家地區、特定勢態

2019-08-29 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



今年是中共建政70年，中共中宣部今天宣布10月1日將舉行「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」，並舉行閱兵式和群眾遊行。閱兵領導小組辦公室副主任、中共軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志透露，閱兵式上將會有部分先進裝備亮相，比建政60年，以及紀念抗戰勝利70年規模還要大一些，他並稱閱兵式「不針對任何國家和地區、特定勢態」。

大陸國務院新聞辦公室今天上午舉行記者會，中共中央宣傳部等單位出席說明籌備慶祝大會情況。中宣部今天表示，10月1日，中共中央總書記、大陸國家主席習近平將發表重要講話，慶祝大會後，將舉行閱兵式和群眾遊行。

有外媒提問關於閱兵問題，今年閱兵的規模會不會比往年更大？是否有高新裝備首次亮相？

蔡志軍表示，今年是中華人民共和國成立70周年，黨中央、中央軍委決定組織首都天安門閱兵，這是國家重大紀念日閱兵的制度化安排。

他說，考慮到這次閱兵是中國新時代的首次國慶閱兵，承載著全面展示70年來國防和軍隊建設偉大成就，以及匯聚推進民族復興磅礴力量的內涵意蘊，適度設計閱兵規模，安排部分先進武器裝備首次亮相，「總體上比慶祝新中國成立50周年、60周年閱兵和紀念抗戰勝利70周年閱兵的規模要大一些」。

他強調，「這次閱兵是慶祝新中國成立70周年活動的重要組成部分，不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態」。他說，中國軍隊始終是維護世界和平和地區穩定的堅定力量，同時，有決心、有能力堅決維護國家主權、安全和發展利益，捍衛和促進世界和平穩定。