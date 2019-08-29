南部戰區回應美艦擅闖南沙：全程跟蹤並警告驅離

2019-08-29 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中美貿易摩擦不斷之際，美國海軍一艘驅逐艦28日駛入南海島礁12海里範圍，執行航行自由任務，中共南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，美國海軍驅逐艦未經大陸政府允許，擅自闖入南沙島礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區海空兵力依法依規對美艦全程進行跟蹤監視和查證識別，並予以警告驅離。

中國軍網報導，李華敏指出，事實證明，美所謂「航行和飛越自由」，實質就是無視國際法規則的航行霸權，嚴重損害大陸主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，中共對此堅決反對，敦促美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件。

戰區部隊將堅定履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。

路透28日援引美國海軍第七艦隊發言人的話指出，美國海軍卡爾文森號航空母艦戰鬥群所屬的伯克級導彈驅逐艦「韋恩麥耶號」（USS Wayne E. Meyer DDG 108）當天駛入南海永暑礁和美濟礁12海里範圍內。