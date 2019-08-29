接棒高啟全 前聯電CEO孫世偉任武漢新芯總座兼CEO

2019-08-29 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸紫光集團在官網宣布，繼委任高啟全為DRAM事業群CEO後，紫光旗下武漢新芯積體電路製造有限公司（簡稱「武漢新芯」），聘請紫光集團全球執行副總裁孫世偉，接任高啟全擔任武漢新芯總經理兼首席執行官（CEO）。

官網指出，孫世偉從1985年起在半導體領域從業，早年在美國摩托羅拉半導體公司擔任研發主管，並曾任聯華電子股份有限公司（UMC）首席運營官、首席執行官、副董事長等重要職務，是晶片業界知名的領軍人物，於2017年加入紫光集團，擔任紫光集團全球執行副總裁。

紫光集團董事長兼首席執行官趙偉國表示，孫世偉在半導體領域深耕多年，擁有豐富的工廠建設管理經驗和出色的產業洞察力，出任總經理兼CEO，必將帶領武漢新芯把握難得的產業機遇，推動業務發展更進一步。

武漢新芯是一家領先的積體電路研發與製造企業，致力於為全球客戶提供高品質的創新產品及技術服務，在NOR Flash、MCU及代工領域，武漢新芯積累了十多年的製造經驗，擁有集產品設計、晶圓製造與產品銷售于一體的自主品牌，現有兩座300mm廠房投入運營，是領先的晶圓製造商之一。

2018年底，武漢新芯推出晶圓級三維集成技術（3D IC技術），實現三片晶圓堆疊鍵合，為後摩爾時代晶片的設計和製造提供新的解決方案，在對頻寬、性能、多功能集成等方面有重要需求的5G、人工智慧和物聯網領域擁有廣泛的應用前景。